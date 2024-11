Camilo y Evaluna se dejaron ver con 'matching outfits' en pregala de los Latin Grammy

La industria de la música latina está de fiesta con el reciente nombramiento de Carlos Vives como Persona del Año en la víspera de la celebración de los Latin Grammy, ceremonia que se llevará a cabo en unas horas. El cantante colombiano lleva casi 40 años de trayectoria y tanto la música como la composición han sido pilares para ayudarle a formar una carrera que ha puesto los sonidos latinos por todo lo alto. Para celebrarlo, la Academia Latina de Grabación organizó una gala para conmemorar y honrar al Vives con este galardón.

Al evento acudieron sus familiares más cercanos, incluyendo su esposa, así como amigos de la industria. Todos, claro, vestidos de una manera elegante y sofisticada para seguir al pie de la letra el dress code del festejo. Entre los asistentes, no podía faltar una de nuestras parejas favoritas: Camilo y Evaluna, quienes además de derrochar amor, como es su costumbre, hicieron gala de su gran estilo y se coordinaron con atuendos perfectos para replicar para una cita romántica.

© John Parra Evaluna Montaner y Camilo

Así fueron los looks de Camilo y Evaluna

No es ningún secreto que tanto Camilo como Evaluna, son amantes de la moda. Y aunque no se caracterizan por llevar ropa ostentosa, ambos han demostrado que tienen un gusto por la moda muy particular y que, sinceramente, nos encanta. Los dos han descubierto que no hay nada que disfruten más que romper las reglas cuando se trata de elegir sus estilismos y demostrarnos que la ropa que usamos es una extensión de nuestra creatividad.

Para celebrar la trayectoria de Carlos Vives –con quien Camilo compartió la canción de “Baloncito Viejo”– la pareja eligió sumarse a una de las tendencias de la temporada para lucir espectaculares. En días recientes hemos visto a muchas celebridades integrando prendas en combinación blanco y negro en sus atuendos; fue así que los esposos llegaron a la gala de Vives con matching outfits.

© Romain Maurice, Getty Images Evaluna se apegó al clean girl look y destacó sus labios con una potente tinta roja

En primer lugar, Evaluna sorprendió con un top de camisa cut out color blanco hasta el ombligo que complementó con una falda drapeada en color negro. Cerró el atuendo con unos zapatos muy trendy; se trató de un par de silueta Mary Jane con plataforma y encanto escolar. Para su beauty look, la joven cantante mantuvo su cabello relamido en una coleta y se sumó a la tendencia de los labios rojos para darle ese pop de color a su apariencia.

© John Parra, Getty Images Camilo subió al escenario para rendir homenaje a su amigo y colega Carlos Vives

Por otro lado, su esposo, el también cantante que recientemente tuvo una emotiva presentación en México, eligió un coordinado casual compuesto por un blazer corto y con hombreras y un pantalón estilo cargo que combinó con una plain t-shirt blanca. Pero esta elección básica y sofisticada no fue solo para pasar por la red carpet del evento, pues Camilo también la lució en el escenario, a donde subió para acompañar a su colega, el homenajeado Carlos Vives, y así continuar con la emocionante noche.