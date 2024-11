Evaluna y Camilo se sinceran y hablan de las diferencias que existen entre ellos

Después de compartir con sus suscriptores en Youtube el house tour de su nueva finca Haleakala, el sitio donde planean criar a sus hijas Índigo y Amaranto, Evaluna y Camilo reaparecieron en su canal con un video en el que respondieron preguntas que les hicieron llegar sus seguidores. Como parte de su "revolución de amor", movimiento que promueven en sus redes, la pareja confesó cómo resuelven las diferencias en casa. Con el objetivo de mostrarse tal y como son, los cantantes pidieron hacer cuestionamientos originales, como la que tenía que ver con la placenta de su segundo embarazo.

Los opuestos se atraen

Más sinceros que nunca, Evaluna y Camilo respondieron todas las preguntas: "De tu segundo embarazo, ¿también te comiste tu placenta?", fue el cuestionamiento con el que abrieron esta dinámica: "Relájense con esa pregunta. ¡Sí, sí me la comí!, me la encapsularon, ¿y?", comentó divertida la cantante, mientras su esposo agregó: "Le pusimos bbq con salsa teriyaki". En un tono más serio, Evaluna dijo: "Son pastillitas y me las tomé".

Las plática con su tribu, como llaman de cariño a su comunidad virtual, se puso más seria cuando hablaron de las diferencias que existen entre ellos y cómo las resuelven: "Tenemos muchas diferencias, es más, creo que Evaluna y yo somos diametralmente opuestos, tenemos un montón de cosas que tenemos en común, como espiritualmente, pero en personalidades, somos opuestos", confesó Camilo.

Los esposos explicaron cómo abrazan sus diferencias y las celebran

Celebran las diferencias

A pesar de ser diferentes, los esposos disfrutan la personalidad del otro: "Nosotros aprendimos algo, yo soy yo y tú eres tú, yo no vine a cambiarte a ti, ni tú a mí". Evaluna aclaró que más que intentar que desaparezcan las diferencias, las abrazan: "No se resuelven, sino que se aceptan y pa' delante. Es buscar en ti cómo celebrar las diferencias del otro, imagínate un mundo sin diferencias", explicó.

Camilo fue más allá y confesó cómo hace para aprender de su esposa y de su visión de la vida: "Lo primero es aceptar la diferencia del otro e incluso celebrarla y disfrutarla, es muy importante que, en vez de intentar cambiar algo en el otro, sacar cosas en ti, sacar tiempo para transformar cosas en ti, para preguntar, ¿qué cosas tengo yo para mejorar?. Esas preguntas internas hacen que una relación florezca un montón".

El hábito en común

© @evaluna Evaluna confesó que hacer ejercicio es un hábito que adquirió de Camilo.

En este clip, también revelaron las cosas que ambos hacen por amor al otro. Evaluna confesó que el ejercicio fue un hábito que adquirió gracias a Camilo: "Lo empecé a hacer por amor, pero ahora lo hago por amor propio". Mantenerse en movimiento es muy importante para el colombiano: "Quiero que lleguemos a muy viejitos saludables, que podamos cargar a nuestros hijos y podamos estar con una espalda saludable", explicó.

El ejercicio es un hábito que también quieren inculcarles a sus hijas: "Que nos vean en nosotros un estilo de vida saludable, lo vean como un modelo y perseguirlo", explicó Camilo.