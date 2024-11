Emocionada, Francisca revela que votó por primera vez en Estados Unidos: ‘Qué orgullo, qué felicidad’

Este 5 de noviembre es un día trascendental en los Estados Unidos, pues se llevan a cabo las elecciones presidenciales. A través de sus redes sociales, muchos famosos han exhortado a sus seguidores a hacer efectivo su derecho de elegir a sus gobernantes. Francisca no ha dudado en acudir a las urnas, y lo ha hecho con mucha emoción, pues ha sido la primera vez que vota desde que se mudó a territorio estadounidense.

© Instagram @francisca Francisca se mostró emocionada por haber votado por primera vez en Estados Unidos.

La guapa conductora dominicana tomó su cuenta de Instagram para compartir su alegría por haber ejercido su voto. “Contra viento y lluvia, ¡¡¡VOTÉ!!! Voté por primera vez. Qué orgullo, qué felicidad siento”, expresó francisca al compartir una foto en la que se le veía señalando un sticker en la solapa de su blazer con la leyenda “I Voted” (¡Yo voté!).

“Un día como hoy yo lo veía lejano y miren, ya llegó. Por fin puedo decir que influyo en una decisión tan importante para este país. Un país al que le agradezco tanto”, continuó en su post, recordando el momento en el que llegó a Estados Unidos hace más de 13 años. “Siento como que usé un súper poder. Levante la mano quien votó por aquí…”, agregó en su publicación.

© Instagram @francisca Francisca se siente muy agradecida por las oportunidades que encontró en Estados Unidos.

Los seguidores de ‘Fran’ no tardaron en felicitarla por cumplir con su deber como ciudadana y también por el hecho de que, después de tantos años viviendo en los Estados Unidos pueda ser parte de las decisiones que se toman en el país.

Su emoción al convertirse en ciudadana estadounidense

En abril de 2022 Francisca se convirtió en ciudadana de los Estados Unidos, con lo que materializó un gran sueño. En aquel momento compartió la buena nueva en sus redes sociales acompañada de un mensaje lleno de satisfacción y agradecimiento. “Hoy pongo punto final a un capítulo de mi vida que pensé que nunca completaría. Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, esta nación que me ha dado tantas oportunidades, estoy feliz”, expresaba entonces en un video con el que también recordó su audición para Nuestra Belleza Latina frente a Jomari Goyso y otros jueces.

© Instagram @francisca En abril de 2022, Francisca se convirtió en ciudadana estadounidense.

Francisca recordó que, tras dejar su natal República Dominicana y llegar a Estados Unidos no tenía más que sueños e ilusiones. “Recuerdo esos momentos de incertidumbre donde me sentía perdida, que andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York, cuando no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar conmigo y una vez más, me reafirma que Dios sabe lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa, lo prepara para los momentos grandes”, contó.

“El día de hoy es un momento grande para mí y para mi familia. Uno nunca debe perder la fe. Pasaron 11 años, yo sé que hay mucha gente que todavía se tarda mucho más, pero lo que sí puedo decir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar; los tiempos de Dios son perfectos”, dijo, para luego compartir un mensaje de esperanza para aquellos que están en el camino de convertirse en ciudadanos. “Tengan paciencia, porque esto que estoy viviendo hoy esto que estoy sintiendo yo, espero que mucha gente que esté en una situación similar, lo sienta”.