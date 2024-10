Francisca revela los planes del primer cumpleaños de Franco y responde cuándo tendrá a su hija

Este, en especial, ha sido un gran año para Francisca, quien ha visto cómo sus sueños más personales se hacen realidad. A principios de año la presentadora de Despierta América y su esposo, Francesco Zampogna, recibieron a Franco, su segundo hijo. Y a sólo meses de celebrar el primer cumpleaños del más pequeño de la casa, sus fans le preguntaron cuáles son los planes para ese día, que en realidad serán más sencillos de lo que el público imagina.

"Tú sabes que el primer cumpleaños de mis hijos yo nunca lo celebro en grande porque ellos están muy chiquitos", dijo honesta durante una sesión de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram en donde habló con sus seguidores sobre cómo le gusta que los peques disfruten de su día. "Yo les empiezo a celebrar el cumpleaños a partir como del segundo año, que es cuando ellos ya disfrutan más de las cosas".

Sin embargo, no dejará que el día del primer cumpleaños de Franco pase como cualquier otro, y en familia tendrán una celebración muy significativa: "Le voy a prender una velita, un biszcochito y toda la cosa, pero no una fiesta grande porque siento que ellos no entienden qué pasa".

Francisca, además, recordó que así fue el festejo del primer cumpleaños de Gennaro, su primogénito. En julio de 2022, la familia y amigos más cercanos de Francisca y Francesco se reunieron para festejar al pequeño que sopló la primera velita de su pastel con su hogar decorado con muchos globos. Y aunque fue una celebración íntima, llenaron de regalos al cumpleañero. Eso sí, para los años posteriores, las fiestas han sido temáticas y llenas de amiguitos.

El deseo de tener una niña

Aunque Francisca vive dichosa por las bendiciones que tiene en su familia, fue tan sólo meses después del nacimiento de Franco que Bis La Medium predijo que la ex Nuestra Belleza Latina tendrá una niña. Desde entonces, los fans de 'Fran' se emocionaron tanto que ya quieren escuchar la buena nueva del embarazo, a lo que ella respondió.

Sus seguidores volvieron a hablar del tema, preguntándole '¿Cuándo vas a tener la hembrita?'. Francisca, quien en algunas ocasiones ha mostrado su emoción y deseo por tener una pequeñita que llegue a completar su familia, se sinceró: "Bueno, cuando Dios quiera y me dé la oportunidad. Ustedes saben que uno propone pero, Dios dispone. El que sabe es él y todo está en sus manos".

Francisca, ¿una mujer celosa?

Entrados en temas personales, otro de sus fans le preguntó si es celosa cuando se trata de su esposo. "No soy celosa a lo loco, pero siempre estoy, como dicen, mosca". Y entre risas, agregó: "Por si acaso, por si tengo que apretar ciertas cuerdas. Pero no como que buscando con esa loquera o esa obsesión de celar, no", concluyó.