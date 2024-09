¿La cigüeña visitará próximamente a Francisca? Aseguran que la presentadora tendrá una niña

Luego de que ¡HOLA! AMÉRICAS anunciara en exclusiva el tercer embarazo de Carolina Sarassa, parece que habrá un baby boom en Despierta América, o al menos así lo vaticinó Bis La Medium, quien acudió al matutino y predijo un tecer embarazo para Francisca. Lo curioso de esto es que la clarividente ha sido atinada en sus predicciones. El año pasado le dijo a Carolina Sarassa que quedaría embarazada por tercera ocasión y así fue: su augurio se cumplió y ahora la periodista le dará un hermanito o hermanita a Chloé y Noah. A su paso por el programa, Bis La Medium predijo que la siguiente en quedar encinta sería Francisca.

© @francisca Francisca no descarta la idea de tener otro bebé

"Ella es la que va a ser la próxima mamá de una niña", dijo la clarividente ante las cámaras, dejando a Francisca sin palabras. "Ella tiene un poder de energía que lo que quiere, lo tiene y ella sabe que en su camino hay tres hijos", agregó. La cara de 'Fran' fue de sorpresa, pues un tercer hijo es algo que no ha descartado, así que hay una posibilidad de que quizá el próximo año sorprenda con la noticia de otro bebé en camino.

La premonición de Bis la medium para Francisca View post on Instagram

Carolina Sarassa nos habló de la predicción de Bis

En su reciente entrevista con ¡HOLA! AMÉRICAS, Sarassa nos contó la forma tan inusual en la que se enteró que sería mamá por tercera vez. "En diciembre pasado, entrevisté a Bis La Medium, una frecuente invitada en Despierta América y La Voz de la mañana de ViX, donde trabajo. Ella me dijo al aire en diciembre del año pasado, cuando no estaba en mis planes un embarazo: 'El próximo año serás mamá de tres. Le dije, ‘no, usted está equivocada, ya no es parte de mis planes, seguro alguien más aquí del noticiero’, y ella me dijo, ‘no son tus planes, son los de Dios’. Le conté a mi esposo y se rió", nos dijo la periodista.

Pero ahí no quedó el asunto... ambas volvieron a coincidir en la televisora. "Llegó el mes de febrero y me la encontré en el pasillo de Univision y me dijo, 'este 2024 quedas embarazada, acuérdate de mí'. Muy incrédula, no le creí, y pues era cierto, no lo estaba en ese momento. No fue hasta abril de este año que después de una fuerte crisis estomacal que me llevó al hospital, me di cuenta de que sí, que estaba embarazada'", nos contó.

© @drishtidream Carolina Sarassa

¿Será cierto, la veremos con otro bebé en brazos?

Quizá la predicción de Bis no se cumpla este año; recordemos que apenas en febrero pasado la presentadora de origen dominicano dio a luz a su segundo hijo, el pequeño Franco Raffaele. La conductora de televisión está disfrutando al máximo el momento personal por el que atraviesa con la familia que siempre soñó junto a sus dos hijos y su marido, Francesco Zampogna, sin embargo, en una entrevista para ¡HOLA! AMÉRICAS compartió que no le desagrada la idea de ser mamá por tercera ocasión.

© Hola Francisca con su esposo y sus dos hermosos hijos

"Me gustaría darle el regalito de una niña a Francesco, pero si le toca el tercero, un varón, bueno... ahí él que se las vea, que se la averigüe él con su equipo de fútbol”, nos comentó risueña ante la posibilidad de tener más hijos e ir en busca de la niña.