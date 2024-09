Carolina Sarassa está a la espera de su tercer hijo: 'Toda la vida le pedí a Dios una familia grande' [EXCLUSIVA]

¿Cómo se enteraron tú y tu esposo Andrés?

Esto es lo más extraño que me ha pasado en la vida. En diciembre pasado, entrevisté a Bis La Medium, una frecuente invitada en Despierta América y La Voz de la mañana de ViX, donde trabajo. Ella me dijo al aire en diciembre del año pasado, cuando no estaba en mis planes un embarazo: “El próximo año serás mamá de tres. Le dije, ‘no, usted está equivocada, ya no parte de mis planes, seguro alguien más aquí del noticiero’, y ella me dijo, ‘no son tus planes, son los de Dios’. Le conté a mi esposo y se rió.

Llegó el mes de febrero y me la encontré en el pasillo de Univision y me dijo, “este 2024 quedas embarazada, acuérdate de mí”. Muy incrédula, no le creí, y pues era cierto, no lo estaba en ese momento. No fue hasta abril de este año que después de una fuerte crisis estomacal que me llevó al hospital, me di cuenta de que sí, que estaba embarazada. No le conté a absolutamente a nadie, solo a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis mejores amigos, a nadie. Hace unas semanas, me la volvía encontrar y me dijo: “Ya estás embarazada”. Yo ya lo sabía y le pedí que me guardara el secreto hasta este momento. Me dijo también que será un niño, esa parte todavía no la confirmo.