Danny Ocean y Mar Bonnelly: un amor que todo lo puede [EXCLUSIVA]

“Me rehúso” fue uno de tus primeros hits en el 2016, ¿qué sentiste cuando comenzó esa revolución?

Fue una canción que me cambió la vida de la noche a la mañana, yo tenía un trabajo como cualquier inmigrante en Miami, y de repente me llegó esa bendición, esa canción lo cambió todo. Me tocó recibir mucha información de golpe, de la noche a la mañana, yo no entendía nada, ni a nivel de industria ni económico; entonces me tocó aprender.