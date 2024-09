Francisca aborda la polémica tras las declaraciones en su podcast sobre los estereotipos de belleza

El camino de Francisca hacia la fama y el éxito no fue sencillo. Antes de ser coronada como Nuestra Belleza Latina y ganarse el cariño del público, la originaria de República Dominicana luchó contra comentarios de personas que intentaban frenarla asegurando que por su aspecto físico no sería capaz de cumplir su sueño de trabajar en la televisión. Aunque se ha hecho más resistente a las palabras de terceros y su seguridad se fortalece día a día, la presentadora de Despierta América recién reveló en uno de los episodios de su podcast, Soy Francisca, que deseaba que sus hijos fueran más parecidos a su padre, Francesco Zampogna, que a ella. Directa, la también influencer respondió a la polémica que surgió tras el episodio en el que tuvo como invitado a su amigo, Jomari Goyso.

© Hola

“A través de un comentario, yo toqué la realidad que vivimos millones de personas. Me imaginé que iba a pasar lo que está pasando, la controversia. Aunque el fondo de mi corazón añoraba que simplemente se iniciara una conversación necesaria, porque, señores, para nadie es un secreto que pertenecer a un a un estereotipo de belleza aceptado permitido, abre más puertas”, expresó desde su auto.

Y continuó: “Eso no es una realidad que yo me estoy inventando. Eso no es un tema solo mío, eso lo vive mucha gente, está hasta en estadísticas y lo pueden buscar”. Francisca pidió a quienes hicieron eco de sus palabras que no confundan el que ella sea honesta y deje salir un miedo que tuvo antes de convertirse en mamá con el que sea insegura.

“No conozco una sola madre en el mundo que si pudiera y en sus manos estuviera evitarle un sufrimiento a sus hijos, ella no lo haría”, dijo sobre sus propios deseos de una mejor vida para sus pequeños Gennaro y Franco, de dos años y siete meses, respectivamente.

Video relacionado

A favor de abrir la conversación y dejar atrás la negatividad

Fue el jueves 5 de septiembre cuando Francisca lanzó el noveno episodio de su podcast, en el que, entre otros temas, expresó sobre sus hijos: "Pareciéndose a su papá van a tener un 90% de la batalla ganada en todo lo que quieran hacer en la vida. A mí por lo mismo de los estereotipos y por un montón de cosas más la vida, Dios ha sido maravilloso y me ha bendecido mucho, pero me ha costado muchísimo más que lo que le puede costar a otra persona simplemente por eso, por un físico o porque no encajas dentro de una realidad".

Firme sobre sus palabras, este miércoles explicó: “Que el tema sea incómodo no significa que sea mentira. Estoy muy agradecida con todo lo que yo he logrado, pero a mí no se me lo que he vivido ni de dónde vengo”. Y agregó: “Victimización. Es otra cosa, es un calificativo que decidieron darme mucho después que yo decidí abrazar mi identidad, abrazar mi belleza natural cuando me corté el cabello en televisión internacional. Pero yo creo que tener la valentía de hablar de algo difícil y dejar que tus emociones salgan, no es victimización”.

Francisca aprovechó el momento para pedir que “Dejemos de lanzar tanto odio, tanta negatividad, de atacarnos. Porque esto en realidad puede ser una gran oportunidad de iniciar una conversación, de encontrar soluciones a un problema que existe. De todo mi corazón le quiero agradecer con todo mi cariño a aquellos que siempre me han defendido, no importa qué pase, que me quieren y que me cuidan”.