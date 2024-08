Francisca habla de cómo superó sus inseguridades y salvó su relación

Desde niña, Francisca soñaba con tener el esposo perfecto, pero el entorno en el que creció la hacía creer que ella no merecía eso. Llena de inseguridades, la presentadora llegó a su etapa adulta, misma en la que pasó por un divorcio. Después de ese fallido matrimonio, la dominicana quería darse una nueva oportunidad, y entró Francesco en su vida. Sin embargo, 'Fran' estuvo a punto de perderlo debido a sus falsas creencias de lo que debía tener una relación: celos, malas caras y conductas tóxicas. "Yo crecí pensando que las niñas como yo, no se merecían hombres como él", dijo en el capítulo más reciente de su podcast Soy Francisca. La ganadora de Nuestra Belleza Latina habló del ultimátum que su ahora esposo le dio para que cambiara su forma de ver las relaciones sanas y reveló también de la toxicidad que permitió en su vida, pues era lo único que conocía.

Francisca

En el capítulo Mi historia de amor, la dominicana contó que tenía de "relaciones tóxicas" y que al momento de encontrar un hombre como Francesco, hicieron 'clic', pero ella empezó también como a querer sabotear su relación. "Yo venía de cierto tipo de relaciones que podíamos llamarlas tóxicas o relaciones que no me sumaban absolutamente nada, que era lo que yo me convencí que me merecía. Aunque yo reconocía a Francesco como 'ya ese es el padre de mis hijos', yo estaba tratando de sabotear la relación porque creía que él era demasiado bueno para mí", contó en su podcast.

Francisca logró trabajar en sí misma y dejar atrás esos patrones

En esa misma plataforma, Francisca habló de lo que ella conocía en el plano sentimental. "El hombre me tenía que celar, que me tenían que prohibir mi manera de vestir y ciertas cosas, que me tenían que revisar y yo, respectivamente, revisar su teléfono celular, que no podía salir con amigas o a donde quiera que yo fuera tendría que llevarme... Yo venía de ese tipo de relación".

Entonces, con esas conductas en mente, Francisca empezó su relación Francisco y empezaron a tener ciertas diferencias. "Y por un momentito, si no hay una reflexión o un entendimiento, yo creo que no estaría aquí sentada hablando de Franco ni de Gennaro ni de Francesco, porque la relación se hubiera terminado", dijo. La presentadora de televisión tuvo que hacer un trabajo introspectivo para darse cuenta de que ella sí merecía ese amor tan puro y bonito y fue así que su noviazgo prosperó, hasta que se comprometieron en Dubái, durante unas vacaciones en 2018.

Francisca y su esposo se casaron en diciembre de 2019 por el civil





Francesco le pidió parar con esas conductas

Un día, en el que las cosas escalaron, Franceso habló con ella y le pidió parar con esos comportamiento. "Un día él me dijo: 'Hello, párate aquí en este momento la gente se junta para ser feliz'", recordó la dominicana. "Esa frase me cambió completo y dije, 'caray ese es el sentido de estar en una relación'. Es elegir a una persona para respetarla, amarla, para ser felices. Si tú no te sientes en paz con una persona entonces ese no es tu lugar", dijo.