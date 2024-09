El vestido midi con el que Francisca presume su espectacular figura tras ser mamá por segunda ocasión

A más de siete meses del nacimiento de Franco, el segundo hijo de Francisca, muchas cosas han cambiado en la vida de la presentadora; desde tener que adaptar su rutina como una nueva familia de cuatro, además de pasar por una mudanza hasta una transformación física. En ese sentido, la conductora de Despierta América se ha dejado ver bellísima, luciendo sus rizos naturales además de demostrar que, con constancia y disciplina, ha logrado recuperar su figura premamá.

A través de sus redes sociales, Francisca compartió el look con el que deslumbró este miércoles en el show de Univision, dejando sin aliento a sus fans, pues lució espectacular. Para le emisión, 'Fran' llevó un vestido recto midi con una camisa azul integrada, el cual combinó con un par de stilettos. La dominicana llevó su increíble melena de rizos al aire y se dejó ver con su mejor accesorio: su impecable sonrisa.

© @francisca Francisca lució espectacular con este vestido recto midi

La también actriz acompañó la fotografía con una frase a modo de reflexión: "Siempre hay una razón por la que las cosas suceden🥰Confía! Y usa el viento a tu favor. ¡Feliz día mi gente linda! ❤️ ".

Sus fans quedaron asombrados por lo guapa que se veía, así como su marido Francesco Zampogna, quien le dio un discreto 'me gusta' a su post. "Muy linda con tu pelo natural", "Hermosa y bien flaca que está", "Estás hermosa", "Me fascina tu vestuario", "Cada día más bella", "Uy qué guapa con ese pelo", fueron tan solo algunos de los cientos de comentarios que le dejaron sus seguidores.

© Hola Francisca con su esposo y sus dos hermosos hijos

Cuarenta libras menos para lograr su objetivo

Fue en mayo pasado cuando Francisca regresó a 'La casita más feliz de la televisión' tras convertirse en madre del pequeño Franco Raffaele. Sincera, reconoció en ese entonces que debía perder alrededor de 40 libras para volver a estar en su peso ideal. A través de sus redes, la dominicana de 35 años habló acerca de su proceso, mismo por el que pasó hace un tiempo, tras convertirse en madre por primera vez de Gennaro. "Tengo que perder para estar en el peso que a mí me gusta estar: 40 libras, ¡40!, pero sí se puede, ya lo hice una vez, con Gennaro tuve que perder como 65 y ahora son 40 ¡vamos a eso!”, expresó en ese entonces.

"Yo tengo muy claro cómo me gusta sentirme, tengo muy claro todo y siempre pienso en eso: pienso en el peso en el que me gusta estar, también en lo saludable que me siento cuando estoy en ese peso… Tienes que agarrarte a esa idea de ti mismo y seguir adelante", compartió a sus seguidores acerca de la meta que se propuso.

Francisca se convirtió en mamá por segunda vez en febrero pasado

A cuatro meses de esa revelación, parece que no falta mucho para que Francisca comparta con sus fans que ya está en su peso ideal, mismo en el que se siente feliz, pero sobre todo saludble y llena de energía.