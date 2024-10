Francisca recuerda la gran motivación que tuvo para ganar la corona de 'Nuestra Belleza Latina'

La vida de Francisca no habría sido la misma de no ser por su determinación en el reality de Univision, Nuestra Belleza Latina. En 2015, la originaria de República Dominicana conquistó al panel de jueces con su carisma, mismo que en sólo días el público conoció con el mismo cariño e interés que las personalidades del show. Pero detrás de esta gran historia de éxito de la hoy presentadora de Despierta América, no sólo existe una lucha que viene desde abajo, sino el deseo de ganar la corona para hacer sus sueños realidad.

Ahora que se avecina una nueva temporada del concurso de belleza favorito de la televisión y con los castings a punto de iniciar, Francisca charló con los organizadores del certamen para recordar, desde el fondo de su corazón, qué era lo que la motivaba para dar lo mejor de sí misma y no sólo ser finalista del reality, sino la novena reina que heredaría la corona de Aleyda Ortiz.

"Para mí era el plato completo. Era como el atajo a todos mis sueños", dijo en una entrevista individual. "Siento que vine a este país y que me tuve que establecer y medio perdí tiempo", recordó sobre cómo pasó días de austeridad, vendiendo ollas de puerta en puerta y sin dejar de imaginar el futuro exitoso que hoy es una realidad.

Reflexiva, explicó que más que haber perdido el tiempo, fueron momentos en los que "tenía que dividir todo eso para aprender, crecer y madurar; y luego encontrarme con la gran oportunidad que tuve en Nuestra Belleza Latina".

Sobre el reality, agregó: "Era como el paquete completo a todo lo que yo quería. ¡Eso era Nuestra Belleza Latina! Era cumplir todos esos sueños de esa niña, de estar en el mundo del entretenimiento, ganar dinero, poder ayudar a mi familia y cumplir un montón de sueños más".

Tras ganar la corona en 2015, el resto dependía de ella, de su perseverancia y disciplina para construir la carrera frente a las cámaras con la que tanto soñaba en Azua, su lugar de origen. Francisca ingresó como presentadora de Despierta América, en donde su legión de fans ha crecido día a día. Además, ha hecho realidad cada uno de sus sueños, como el casarse y tener hijos en medio de una vida en donde las carencias no existan.

En diciembre de 2019, se casó por el civil con su prometido, Francesco Zampogna, en una íntima ceremonia junto al mar. Para 2022 celebraron su gran boda religiosa en La Romana, República Dominicana, en donde, además de estar acompañados de sus familiares y amigos más queridos, su hijo, Gennaro, nacido en junio de 2021, estuvo junto a mamá y papá en todo momento.

La familia creció en febrero de 2024 con el nacimiento de Franco, el segundo bebé de Francisca y Francesco. Y para la presentadora del matutino de Univision, la vida no podría ser mejor en estos momentos.

Feliz por ayudar

Agradecida con la vida por todo lo que ha logrado, Francisca ahora es parte de las celebridades que aportan un granito de arena al asistir a galas importantes, como lo hizo días atrás. Junto a su esposo, la presentadora de TV acudió a la 16ª Gala Anual, "Todo es por los Niños", que organiza el Friends of St. Jude Miami.

La pareja se divirtió frente a los flashes, obsequiando una linda postal sobre la red carpet en la que ella lució un vestido rosa metálico con mangas off the shoulder. Sonriente, 'Fran' lo combinó con un clutch plateado así como joyas a juego y un recogido en su cabello con la tendencia de raya en medio, obsequiando a los fotógrafos un estilo elegante que Francesco imitó con un traje clásico negro, camisa azul claro y accesorios cafés.