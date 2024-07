Bella Hadid dicta cómo puedes llevar tu 'jersey' favorito de la manera más 'trendy'

Bella Hadid nos ha dado muchas lecciones de street style, entre estas, cómo llevar altas plataformas, la mejor manera de llevar los pantalones pescadores o capri pants, y más recientemente, cómo hacer del estilo western uno muy chic y sofisticado. La modelo es experta en encontrar el balance perfecto entre femenino y masculino, además de siempre apuesta por piezas intervenidas o de segunda mano para darle más sazón a su look.

La ahora empresaria no teme incluir prendas con estampados llamativos o siluetas que juegan con proporciones, misma razón por la que sus looks siempre se mantienen divertidos y dinámicos, involucrando elementos inesperados con los que no nos deja de sorprender.

Lleva tu 'jersey' como Bella Hadid

Para celebrar que es la nueva imagen de la más reciente campaña de Adidas, Bella Hadid se dejó ver en las calles de Nueva York en un evento al aire libre, donde, aunque no es la primera celebridad en apostar por esta pieza en su rotación de verano, nos demostró la mejor manera de llevar un jersey deportivo. Aunque existen muchas siluetas de jerseys entre las cuales elegir (con manga, sin manga, holgadas, más entalladas, etc.) la modelo apostó por una silueta holgada con mangas largas en color rojo.

Para esta ocasión, Hadid cambió su estilo tipo cowboy por uno más sport y combinó su jersey con unos mini shorts de mezclilla y un par de sneakers en el mismo tono de rojo que su playera con accesorios como calcetas largas, gafas oscuras de sol y un cinturón de piel.

© Getty Images Bella Hadid en Nueva York

Los jerseys son la prueba de que en víspera de los Juegos Olímpicos, el sportswear está por ser tendencia. Combina la playera de tu deporte favorito con unos mini shorts para crear ese contraste entre una pieza oversized y otra más ajustada. De esta forma permites crear contraste y definir tu silueta.

Los jerseys son un esencial en tu rotación de verano

Bella Hadid no es la primera celebridad en incluir un jersey en sus looks del día a día, de hecho, recordemos que Hailey Bieber apostó por llevar este tipo de prenda para el Festival de Coachella, en California, mismo que combinó con unos mini shorts y un peinado tipo slicked.

Sumada a estas celebridades, también se encuentra Dua Lipa, quien lanzó merch relacionada a su último álbum y entre las piezas se encontraba un jersey que decía “training season”. Incluso, desde que Taylor Swift comenzó su relación con Travis Kelce, el uso de este tipo de prendas se han vuelto viral y es otra de las razones por las que han ganado tanta popularidad.