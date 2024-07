Rita Ora nos demuestra cómo hacer del rojo tu mejor aliado esta temporada

Cando hablamos de un look monocromático como la opción más sencilla para vestir y lucir súper elegantes, por lo general nos imaginamos un atuendo en colores neutros como blanco, beige o negro pero, ¿por qué no apostar por un color más vibrante? Esa es la propuesta de Rita Ora.

La cantante fue vista en las calles de Nueva York no sólo con un atuendo monocromático, sino con múltiples looks diferentes, todos en un rojo vibrante que sin duda voltea miradas a donde quiera que vaya. La también actriz ha apostado por llevar este color debido a la promoción de su nuevo proyecto “Descendants: The rise of red”, el nuevo filme que se suma a la saga de Disney.

Rita Ora lleva el color rojo como nadie

¿Quién dice que sólo hay una forma de llevar el rojo? Aunque pareciera que las opciones de llevar un atuendo de este llamativo color son limitadas, la cantante inglesa ha demostrado que la clave del éxito para llevar un look monocromático está en jugar con las formas y texturas de las prendas a combinar.

© Getty Images Rita Ora juega con texturas y proporciones para lograr dinamismo en sus 'looks' monocromáticos.

Entre los looks de Ora que más destacan, se encuentra el más reciente, un traje de tres piezas (pantalón, saco y chaleco) de piel, y un vestido corto con mangas de globo, ambos combinados con accesorios en el mismo tono. Ahora bien, si tú estás pensando en aportar por un outfit monocromático, recuerda que no tienes que hacer el match perfecto en cuestión de colores, puedes jugar con los tonos y darle mayor protagonismo con diferentes texturas, siluetas o volúmenes.

© MEGA/Getty Images Las mangas voluminosas aportan un toque original y muy 'trendy'

La participación de Rita Ora en "Descendientes 4: El ascenso del rojo"

La saga de Los Descendientes se desarrolla en un universo fantástico donde viven princesas como Blanca Nieves y Cenicienta, y cuentan las historias de los descendientes de icónicos personajes de Disney. Es decir, en las historias vemos a los hijos de príncipes y villanos como Jaffar y Cruella De Vil. Todo dentro del mismo universo.

En caso de que no lo sepas aún, la saga de Descendientes es musical y dirigida por Kenny Ortega ("High School Musical"). Para la cuarta película de la saga, Rita Ora le da vida a la reina de corazones. En esta serie de filmes han participado actores como Sofia Carson y Dove Cameron, quienes se han posicionado en el medio como parte de las celebs más stylish e incluso han asistido a eventos como la Met Gala.