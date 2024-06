Dakota Johnson tiene el 'look' perfecto para un día de lluvia

La llegada del verano solo puede significar una cosa: temporada de lluvias. Las temperaturas bajan, los días se nublan y el agua comienza a aproximarse en nuestro día a día. Es durante esta temporada que encontrar el look ideal parece una misión imposible pues se requiere de la dualidad perfecta entre mantenerse fresca pero abrigada al mismo tiempo. ¿Cómo mantenerse cómoda, abrigada y al mismo tiempo glamourosa? Pues, Dakota Johnson tiene la respuesta a esta pregunta de estilo.

La joven actriz consiguió lo que parecía difícil: encontró el look ideal para mantenernos abrigadas sin perder la feminidad y frescura del verano. Johnson no solo ha sido capturada las últimas semanas junto a Pedro Pascal, su compañero de trabajo en su siguiente proyecto fílmico, sino que también ha sido fotografiada con más de un look digno de replicar. En esta ocasión, fue vista saliendo del programa de Jimmy Kimmel, donde se encuentra promocionando su proyecto “Daddio”. El atuendo que eligió para la ocasión es todo lo que habíamos estado buscando.

El atuendo de Dakota Johnson es todo lo que necesitamos en nuestro armario

Todos sabíamos que los skinny jeans y los pantalones de cadera alta ya no eran la estrella de la temporada. Desde hace un par de meses hemos visto la llegada de un nuevo protagonista: los jeans a la cadera. Dakota Johnson supo leer esta tendencia y anticiparse al furor pues fue vista portando unos baggy jeans a la cadera de la colección Resort 2025 de Gucci por Sabato de Sarno. Los pantalones vinieron acompañados de un delgado cinturón en color marrón con la hebilla característica de la marca.

© RB/Bauer-Griffin Dakota Johnson

Para complementar este look, Johnson llevó una t-shirt blanca junto a un suéter básico de punto abrochado casi en su totalidad. Unos tacones color hueso elevaron el look al darle mayor altura y formalidad. Para los accesorios, Dakota decidió irse a la ligera con un bolso negro al hombro y unas gafas de sol que hicieron resaltar su messy bun; otra tendencia de belleza esta temporada.

El atuendo de Dakota Johnson que sigue la tendencia Girl Boss

Lo vimos recientemente esta semana con el look de Sabrina Carpenter para el desfile de Louis Vuitton y estamos seguros que lo seguiremos viendo en las siguientes semanas. El traje sastre blanco, en todas sus presentaciones, es una de las piezas más elegantes e ideales para lucir sofisticada en verano. Apta para cabellos rubios o castaños, esta tendencia está marcando toda la diferencia en las celebridades. Dakota Johnson no solo nos deleitó con su atuendo para días lluviosos sino que también lo hizo al sumarse a esta icónica silueta.

© RB/Bauer-Griffin Dakota Johnson

Todo parece indicar que Dakota Johnson es amante de las prendas baggy pues se sumó al furor de los trajes blancos con unos pantalones de vestir baggy y un blazer oversize del mismo color. Ambas prendas son parte de la colección Pre-Otoño 2024 de Khaite. La joven acompañó el look con unos pumps del mismo tono y dejó su cabellera suelta en sus icónicas ondas naturales.