Ester Expósito se une a la fiebre del 'tenniscore'

Hemos hablado ya del impacto que ha tenido el tenniscore en nuestro guardarropa. Las prendas alusivas a este deporte se han convertido en la sensación en los últimos meses desde que conocimos la faceta tenista de Zendaya en “Challengers”. Si bien este estilo ha tenido guiños en el pasado a través de la estética preppy y la estética old money, hoy ha llegado al armario de las celebridades del momento sin misterios. Primero comenzó el furor por la falda tenista en muchos atuendos de street style pero ahora, todo el atuendo ha sido conquistado por la afición al tenis; incluso en los atuendos de verano.

Hablar de “verano” es también hablar de Ester Expósito, quien nos ha deleitado más de una vez con su peculiar selección de looks. Si tuviéramos que definir el estilo de la española, no podríamos encasillarlo más que en dos palabras: femenino y romántico. No importa la tendencia del momento, si viene acompañada de una dosis femenina entonces será ideal para Expósito. La hemos visto llevar la tendencia polka dots, la tendencia coquette, y ahora, la vemos llevando al pie de la letra el estilo tenniscore.

Ester Expósito deslumbra en un atuendo digno del tenniscore

Para un día de exteriores no hay nada mejor que un atuendo cómodo. Si tu plan de verano es salir a la playa o el campo seguramente estarás pensando en llevar un look de athleisure para verte bien y poder tener la movilidad completa. Es aquí donde entra el tenniscore, que fusiona funcionalidad y feminidad en un mismo atuendo.

© Ester Expósito Ester Expósito

La actriz se tomó muy en serio la tarea de sumarse al tenniscore pues lo incluyó incluso en su peinado. Para el cabello, la joven actriz amarró su melena en una trenza al estilo messy, similar al como el cabello luce después de haber hecho ejercicio.