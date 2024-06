Sabrina Carpenter conquista el ‘front row’ en la Semana de la Moda masculina en París

Todo parece indicar que tenemos una nueva “it-girl” favorita. Sabrina Carpenter ha revolucionado el mundo de la música en las últimas semanas; primero por el éxito de su sencillo “Espresso” y ahora su nueva canción “Please Please Please” donde ha causado sensación junto a su novio, Barry Keoghan. Esto sin mencionar que también se ha convertido en un referente de la moda con su estilo con guiños nostálgicos de otra época. Los trajes de baño vintage, su cabello en capas y su implementación del Doll makeup son solo algunas de las tendencias que ha comenzado a marcar con sus atuendos tan icónicos.

La joven intérprete ha logrado consolidarse de manera muy rápida como una de las personalidades con mayor impacto. A donde quiera que va se convierte en noticia y es que es muy difícil resistirnos a su carisma y glamour. Tanto en sus conciertos como en los eventos en los que es invitada, la joven ha sabido como sorprendernos en más de una ocasión. Es por estas razones que no nos sorprende que una firma con tanto legado y relevancia como Louis Vuitton la invitara al front row de su desfile de Primavera-Verano 2025 para hombres.

Con este look llegó Sabrina Carpenter a París

Los desfiles son siempre el momento donde más se siente la expectativa entre los aficionados de moda tanto por los looks que serán presentados como por las celebridades invitadas. París ya comenzó a recibir lo mejor de la moda masculina para presentar lo que se estará usando en la próxima temporada primavera-verano 2025. Es así como el día de ayer, celebridades e invitados especiales se reunieron con un motivo muy especial: celebrar la colección de Louis Vuitton por Pharrell Williams. Uno a uno los invitados fueron llegando pero, hubo una celebridad en particular que nos llenó de ilusión. Se trató de Sabrina Carpenter quien no sólo se robó la velada por ser descubierta jugando Nintendo mientras esperaba el inicio del desfile, sino también por su atuendo digno de una girl boss.

© Getty Images Sabrina Carpenter

Carpenter llegó con una de las tendencias que se han robado el verano: el blazer en formato vestido. El look en cuestión, diseñado por Pharrell Williams, representa a la perfección el toque del diseñador, quien usualmente hace una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Compuesto por un blazer de solapa cruzada y una minifalda en el mismo color, Sabrina Carpenter sorprendió con su sublime feminidad. Para darle un acabado más preppy al look, la intérprete complementó con una corbata negra con la inscripción “Marque L. Vuitton déposée” que significa “L. Vuitton marca registrada”.

Para agregar toques únicos al atuendo, la cantante llevó unos tacones de punta en color blanco y un bolso de strap corto; sin duda el combo ideal para un buen look monocromático. La cantante mantuvo su clásico maquillaje en tonos rosados y nude y su cabellera ligeramente amarrada en pequeños mechones para crear un look preppy perfecto. ¡Imposible amarla más!