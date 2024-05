Eiza González, Dua Lipa y Salma Hayek en primera fila del desfile crucero de Gucci

El anuncio de Sabato de Sarno como el nuevo Director Creativo de Gucci, a principios de 2023, nos llenó de expectativas respecto a lo que la casa italiana nos presentaría en esta nueva era. Lo que comenzó como una especulación, ayer fue confirmado durante el desfile Crucero 2025 de la marca: la nueva era de Gucci ha comenzado. Un desfile de ese calibre ameritaba la presencia de grandes celebridades para poder celebrar la elegancia y la sobriedad de la propuesta de Sarno.

Hace tan solo unas horas, en el corazón de Londres, específicamente en la galería Tate Modern, numerosas celebridades hacían su llegada triunfal para ser parte de un momento histórico donde el futuro de Gucci, se decidiría. Entre los nombres que destacaron al llegar al gran evento se encontraron: Eiza González,Salma Hayek,Dua Lipa, Daisy Edgar-Jones, Kate Moss, Demi Moore, entre otras. Cada una de estas celebridades se sumó a la nueva estética Gucci con atuendos impecables y perfectos como inspiración para nuestro propio guardarropa.

Las celebridades que destacaron en el front row del desfile de Gucci

Una de las grandes sorpresas del desfile Crucero de Gucci fue la presencia latina como protagonista. Una de las mejores vestidas de la noche fue, sin duda, Eiza González quien, después de haber tenido uno de los looks más aclamados por el mundo entero en la MET Gala, decidió no detenerse y derrochar estilo durante el desfile de la firma italiana. Para la ocasión, la mexicana portó un jumpsuit de micro shorts en color beige que combinó con un maxi abrigo del mismo tono que presentaba incrustaciones brillantes en la caída. La actriz acompañó el look con un cinturón delgado, muy al estilo Gucci, un bolso y unas largas botas color rojo Ancora; mismo tono que se ha convertido en una característica representativa de la firma.

La presencia latina no se detuvo ahí pues Salma Hayek también fue una de las grandes invitadas principales de la noche. Para la ocasión, Hayek prefirió ir a lo seguro en un atuendo full black;clásico y tradicional como es su costumbre. La actriz combinó el vestido con escote asimétrico con la tendencia de colores metálicos tanto en sus majestuosas plataformas como en su bolso de correa metálica.

Dua Lipa, una de las “it girls” del momento, también acudió al desfile haciendo una aparición llena de estilo. La cantante, de origen angloalbanés, eligió un top básico en color blanco con unos shorts negros y una chaqueta de cuero. Para los accesorios, lució unas espectaculares plataformas negras, un bolso del mismo color y unas gafas de sol.

Kate Moss y Lila Moss, quienes siempre destacan por su estilo tan coordinado y chic, también fueron vistas en las primeras filas del desfile de Sarno. Kate Moss decidió inclinarse por un vestido negro con escote lencero, unos clásicos tacones negros y un abrigo del mismo tono que lució sobre sus hombros. Por otro lado, Lila mostró su lado jovial al sumarse a la tendencia del amarillo mantequillacon un conjunto de chaqueta y micro shorts que combinaron perfectamente con las plataformas borgoña de la colección Ancora.

Por último, uno de los invitados que sorprendió al hacer su debut fue Law Roach. Sí,el estilista que ha saltado a la fama por sus selecciones de atuendo para Zendaya, fue uno de los principales invitados al gran evento. Para la ocasión, Roach lució una chaqueta estilo camisa en color beige que complementó con unos pantalones de cuero en color marrón claro y unas botas vaqueras negras.

Elegante: así es la nueva era de Gucci

Es un hecho: la extravagancia tan característica de Gucci es cosa del pasado al menos por ahora. Para la colección Crucero 2025 de Sabato de Sarno, el diseñador nos deslumbró con una nueva visión de la firma italiana que, si bien mantiene elementos insignia de la marca, nos sorprende con una nueva forma de ejecutarlos. La estética “nerd”, tan propia ya de Gucci se mantiene pero con un giro peculiar. En esta ocasión, Sarno quiere recordarnos que la moda italiana siempre se ha tratado de elegancia, de arte y de cultura por lo que nos regala una serie de looks que se dirigen hacia una era más sobria de la casa de moda.

Destacan en la colección siluetas con mucha estructura, abrigos cortos, maxi faldas, conjuntos estampados de pantalones con saco y muchos, pero muchos, vestidos. Lo que más sorprende de los diseños es la nostalgia y el minimalismo que se respiran con cada look. Con piezas de archivo que son reinventadas y una mezcla de los elementos que dieron origen a Gucci, esta colección busca ofrecer un renacimiento de la marca como una manera de pasar a una página en blanco donde todo es posible.