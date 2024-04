Aún después del éxito en el musical “West Side Story”, en 2022 Rachel no fue invitada a la entrega de los premios Oscar hasta que alzó la voz diciendo que le parecía injusto no estar junto al equipo de la película que se encontraba nominada. Qué bueno que sí fue y pudimos verla en la alfombra roja con este atrevido vestido negro lleno de transparencias. ¡Amamos que no tenga miedo a alzar la voz!