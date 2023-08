Como pocas veces, Zendaya habla sobre su relación con Tom Holland

No hay duda de que Zendaya es de las favoritas del público no sólo por sus papeles en el cine y la televisión, sino también por la calidez de su personalidad con la que se ganó el corazón de la gente. Su protagónico en Euphoria, así como interpretar a MJ en la nueva saga de Spiderman, la posicionaron como una de las actrices más prometedoras, convirtiéndola en imagen de varias marcas de lujo.

Para Zendaya, esa fama significó una sobreexposición para la que no estaba preparada, y como pocas veces habló sobre su muy conocida relación con Tom Holland, con quien mantiene una relación desde 2021 luego de compartir una gran química que pasó de la pantalla grande a la realidad.

Al principio, los dos jóvenes actores habían acordado llevar su relación bajo el radar; sin embargo, en cuestión de días, los rumores sobre su noviazgo ya circulaban por todas las redes sociales. Y, como es bien sabido, el amor es algo que no se puede ocultar, por lo que después de confirmar que eran más que amigos, las fotos juntos y el intercambio de mensajes en plataformas públicas empezaron a fluir.

“Acepto que hay partes de mi vida que van a ser públicas”, asegura en una entrevista con ELLE USA. “No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que quiero. Pero también tengo el control sobre las cosas que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas pero también de no tener miedo de existir. No te puedes esconder, y eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy gestionando más que nunca”, agrega.

Ese detalle de la fama también lo encuentra en su vida social, pues asegura que después del estreno de la reciente temporada de Euphoria y de la última cinta de Spiderman, la gente no sólo la reconocía, sino que la acechaba con tal emoción al punto de elegir quedarse en casa o cancelar planes con amigos para no arruinar la noche.

La postura de Tom Holland en su relación con Zendaya

Ambos han decidido -a su manera- gritar al mundo su amor. Ahora no es raro ver una foto de Tom junto a Zendaya o algún like o mensaje cariñoso en las publicaciones que ella hace en las redes sociales. Sin embargo, son bastante cuidadosos con lo que publican o hacen juntos, todo con el fin de no dejar que la fama sobrepase los límites de esa gran experiencia romántica que tanto los ha hecho sonreír desde hace un par de años.

“Nuestra relación es algo con lo que somos increíblemente protectores y queremos mantener tan sagrado como se pueda”, asegura Holland a The Hollywood Reporter sobre su noviazgo con una de las chicas más famosas de Hollywood. “Es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, agrega. Y es justo esa línea la que siguen cuando se trata de aparecer en público o compartir alguno de sus momentos con sus fans, quienes los apoyan en su relación y entienden la privacidad que buscan en todo momento.

