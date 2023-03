Revelan que Zendaya ganará casi un millón de dólares por episodio en la nueva temporada de ‘Euphoria’

A sus 26 años Zendaya es el referente de toda una generación, y una estrella consolidada en la actuación. La actriz ha alcanazado la cima del éxito gracias a su papel de Rue Bennett en Euphoria. Esta serie de HBO Max le ha valido el reconocimiento de la industria, no por nada el año pasado obtuvo un Globo de Oro (a Mejor Actriz de Serie de Televisión - Drama). Pero también le ha llenado los bolsillos, pues dicha producción es considerada una de las más exitosas de la plataforma. Se ha dado a conocer la millonaria cifra que la intérprete estaría cobrando por episodio en la nueva temporada de este drama juvenil.

'Euphoria' es uno de los proyectos más importantes en la carrera de Zendaya

De acurdo con RadarOnline, quien citó a fuentes cercanas a la negociación, Zendaya llegó a un acuerdo con HBO para cobrar casi un millón de dólares por capítulo. Según este reporte, esta cifra se obtuvo luego de que la actriz y su equipo solicitaran a la cadena ajustar los términos de su contrato.

Zendaya, quien sin duda colaboró a que Euphoria se convirtiera en uno de los programas más vistos en la historia de HBO, se ha convertido en en la estrella mejor pagada de la serie, por encima de compañeros Jacob Elordi, Maude Apatow, Angus Cloud y Alexa Demie.

El periodista especializado Matthew Belloni había revelado anteriormente en su sitio Puck News que la joven actriz estaba por ingresar al exclusivo grupo de actores con sueldos millonarios. “Me dicen que Zendaya acaba de cerrar una gran renegociación de su salario con HBO Max que la pone muy cerca de ese club”, expresó.

El club al que se refiere el excolaborador de The Hollywood Reporter incluye a estrellas como Kevin Costner, quien percibe 1.2 millones por episodio de Yellowstone, y a John Krasinski, que cobra cerca de 2 millones por cada capítulo de Jack Ryan. Jason Sudeikis, (Ted Lasso), Harrison Ford y Helen Mirren (1923, spinoff de Yellowstone), también formarían parte de este selecto grupo de actores.

La actriz estaría entrando en el selcto club de estrellas con sueldos millonarios

La creciente fortuna de Zendaya

Si bien en este momento la actriz está en la cima gracias a Euphoria, lo cierto es que antes de esta serie participó en varios proyectos exitoso. Encarnó a Michelle Jones, la pareja de Peter Parker en la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. La cintas The Greatest Showman y Dune, también forman parte de su trayectoria, eso sin contar Shake It Up, serie de Disney que la catapultó a la fama.

De acuerdo una estimación del sitio especializado Celebrity Net Worth, la actriz y cantante acumularía una fortuna neta de 20 millones de dólares, la cual corresponde a sus ingresos del cine y televisión, así como a su faceta de modelo e influencer en redes sociales.

La actriz grabó la exitosa saga de Spider-Man con Tom Holland

