En este viaje, Ana Jurka no solo se relajó sino que venció uno de sus más grandes miedos: el mar.

“Lo más resaltante ha sido que fui a bucear por primera vez siempre le he tenido pánico al océano. Al punto que he querido ir a un crucero y nunca he ido a un crucero en mi vida. Me aventé y dije ‘lo voy a hacer’, tomé las clases y me fui a bucear, estaba súper feliz y orgullosa, creo que eso fue lo más resaltante de mi viaje”, agregó la periodista.