Georgina Rodríguez nos ha demostrado que puede conquistarlo todo. Desde tener una comunidad con más de 57 millones de seguidores en redes sociales y su propio reality show en Netflix, hasta desfilar en una de las semanas más prestigiosas de la industria de la moda: Paris Fashion Week.

La modelo española y actual pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, conquistó la pasarela de la firma Vetements para la presentación de su colección Otoño Invierno 2024 con un largo vestido rojo de manga corta inspirado a partir de una camiseta de Cristiano Ronaldo autografiada de cuando jugaba en el Manchester United.

La aparición de la modelo y empresaria sobre la pasarela rápidamente se volvió viral por la originalidad de la silueta. Sin embargo, Georgina no fue la única estrella sobre la pasarela, ya que también desfilaron Marcia Cross en un vestido rojo de brillos, Natalia Vodianova en un icónico look de silueta ochentera de pantalón de pinzas negro con top estilo corsé y un blazer oversized con hombreras voluminosas; así como la novia de J Balvin, Valentina Ferrer en un total look negro y la supermodelo Winnie Harlow en un pantalón azul de corte deportivo acampanado con una t-shirt blanca.

El front row de la firma dirigida por Guram Gvasalia no se quedó atrás, donde personalidades como J Balvin, Cher y Tyga disfrutaron de la presentación de Vetements, la cual usó una escenografía totalmente roja que contrastaba con siluetas oversized y deportivas, vestidos y mezclilla con brillos y un dramático abrigo elaborado con osos de peluche.

El estilo “Mob Wife” de Georgina Rodríguez para viajar

Todos sabemos que el lujo es parte esencial de la vida de la modelo, la cual para su viaje a París, eligió un look muy a la estética “Mob Wife” de abrigo de peluche blanco con gris, el cual combinó con unos pantalones deportivos grises, unos tenis blancos y un maxi bolso gris de Chanel. La nueva aventura de Gio no estaría completa sin sus hijos, por lo que se aseguró de que ellos viajaran con ella y la acompañaran desde la primera fila en el desfile.

Estos son los mejores looks en el desfile de Vetements Otoño Invierno 2024