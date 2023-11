Aunque el verano terminó, debemos admitir que el sol de la tarde no es precisamente refrescante, así que arriésgate con un top sin mangas. Muchas marcas tienen este tipo de siluetas, unas con sujetador inferior tipo body y otras más básicas, pero igual de elementales para este tipo de look effortless y chic. Eso sí, no olvides que estamos en otoño. La ventaja de este tipo de prendas es que va, literalmente, con cualquier suéter, abrigo o chamarra que quieras poner encima; esta puede ser tu oportunidad de poner denim on denim.