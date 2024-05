La pareja sigue con su etapa de ‘lunamieleros’ y JLo asegura en noviembre de ese año, que su relación y matrimonio con Ben la inspiraron a crear su nuevo disco.

“Ese álbum, This Is Me … Now, realmente capturó un momento en el que me enamoré del amor de mi vida. Todo está ahí en el disco y ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando o de lo que estaba haciendo. Era simplemente todos los días ir del set al estudio de grabación, hacer algo, estar enamorada, él entrando al estudio”, reflexionó. “Cuando escucho la letra ahora, ni siquiera me di cuenta de que estaba escribiendo parte de nuestra historia que sucedería, lo cual fue enfermizo. … Ni siquiera me di cuenta de que era algo profético en cierto modo”, dijo a Zane Lowe para Apple Music.