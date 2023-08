Las transparencias son una tendencia que vimos en todas las pasarelas y looks de street style durante el 2022. Esta temporada regresa en su versión más sexy y tropical con prendas en textiles como la red y el fishnet. Ya sea con un tejido cerrado para un look más formal y sofisticado o un tejido abierto estilo playero para mostrar tu lado más sensual, la tendencia de utilizar textiles calados o entramados como transparencias ha invadido los looks más hot de las it girls alrededor del mundo.