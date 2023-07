Este verano, hay una prenda de moda que ha capturado la atención de todos los amantes del estilo y la comodidad: ¡los jorts! Esta combinación de las palabras jeans y shorts ha revolucionado el mundo de la moda y se ha convertido en una tendencia imperdible para lucir un look fresco y moderno durante los días soleados.

Los jorts son una fusión perfecta entre la clásica resistencia y versatilidad de los jeans y la libertad y frescura de los shorts. Estas prendas se caracterizan por su corte casual y desenfadado, generalmente con dobladillos deshilachados que les dan un toque de estilo adicional. Ya sea en versiones de tiro alto, medio o bajo, los jorts se adaptan a diferentes gustos y estilos personales. Las pasarelas de moda y las celebridades han abrazado esta tendencia, mostrando diferentes formas de lucir los jorts con estilo y creatividad. Desde combinaciones monocromáticas hasta estampados llamativos, hay opciones para todos los gustos. No importa si eres amante de un estilo minimalista o te atreves a experimentar con patrones y colores vibrantes, los jorts se adaptan a tu personalidad y te permiten expresarte sin límites. Aquí te damos algunos tips para agregarlos a tu armario.

©GettyImages



Hailey Bieber en Tribeca, NY

Hailey Bieber domina la tendencia y nos enseña cómo aplicarla:

Si existe alguien con mucho estilo y amante de los shorts y leggings, es Hailey Bieber, por lo que no era de extrañar verla adoptar esta tendencia. Hace algunas semanas la captamos en Tribeca con unos jorts que combinó con un crop top, unos lentes rectangulares muy al estilo de los 90 y su ya típico sello de zapato con calcetín al estilo colegial y del cual ya hemos dado cuenta anteriormente. La tendencia no lo vamos a negar, es un poco arriesgada pues puede jugar en contra debido al corte y sus proporciones, pero en la siguiente galería, hemos elegido algunos looks triunfadores para que te inspires. ¡Toma nota!

Jorts: Estos son los mejores looks de street style