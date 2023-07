Estos días de la Semana de Alta Costura en París nos brindan las mejores oportunidades para admirar elegantes y sofisticados looks dentro y fuera de la pasarela. En esta ocasión, fue la top model brasileña Alessandra Ambrosio quien inspiró con un look minimal en blanco con acentos en negro. “Noir et blanc”, posteó la modelo y empresaria, quien retomó el estilo de la década de finales de los 90 y principios de los 2000 caracterizado por siluetas y tonos neutros lisos. Alessandra coordinó un vestido midi de Giorgio Armani blanco ajustado del torso y con falda fluida con unos zapatos de tira negra, una bandana en el pelo, un pequeño clutch en tonos negros y unos aretes de aro con diamantes. La responsable de este look minimalista y sofisticado es la coordinadora de moda Heather Smith.

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio se encuentra unos días en París para asistir a diferentes eventos de firmas de moda, aunque el look blanco fue el elegido para asistir al desfile de Alta Costura de Giorgio Armani. La colección presentó más de 60 looks inspirados en la reinterpretación sartorial de un bouquet de rosas. Aunque la flor remite al romanticismo y la feminidad, el diseñador italiano de 88 años de edad quiso resaltar el lado seductor y cautivador de la rosa, a través de sutiles aplicaciones en vestidos y trajes sastre. El rojo, el negro y el blanco fueron las combinaciones clave de la mayoría de las creaciones que seguramente veremos en más de una alfombra roja durante los meses por venir.

