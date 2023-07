Llegó una de las Semanas de la Moda más esperadas del año, la semana de la Alta Costura de París. Y como cada año, la capital francesa funge como sede de las colecciones primavera-verano y otoño-invierno de los diseñadores más prestigiosos de la industria de la moda. Así que, como es de esperarse, para esta edición, las celebridades, it-girls y personajes del momento fueron los invitados de los front rows más codiciados de la temporada.

Camila Cabello asiste a la Semana de la Moda de Alta Costura en París

Si has estado en las redes sociales últimamente, posiblemente has notado que la colección ‘ARCHITECTONICS’otoño-invierno 2023 de Iris Van Herpen ha sido el tema de conversación. Con un desfile que acaparó miradas y dejó a los espectadores queriendo más, la diseñadora de moda de origen holandés envió a la pasarela una serie de looks que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Dentro de las celebridades invitadas a presenciar semejante espectáculo se encontraba la cantante Camila Cabello, quién opto por vestir un despampanante conjunto de la marca.

©GettyImages



Camila Cabello en el desfile otoño-invierno 2024 de Alta Costura de Iris Van Herpen

La cantante Camila Cabello y su magnífico ‘look’ de la diseñadora de moda Iris Van Herpen

Camila Cabello se ha declarado una admiradora de Iris Van Herpen en varias ocasiones. En su más reciente post de Instagram la cantante le dedicó unas palabras a la diseñadora: “Me encanta tu pasión por la naturaleza y el diseño biofílico, podríamos ser almas gemelas en ese sentido. Gracias por hacer cosas hermosas, incluido este vestido tuyo, me siento como una (mariposa)”. Y es que Cabello, además de asistir como invitada especial al desfile, lució un vestido tan encantador como seductor de la colección Fall 2022 de la firma de Alta Costura.

©GettyImages



Camila Cabello en el desfile otoño-invierno 2024 de Alta Costura de Iris Van Herpen

El despampanante vestido consistió en un conjunto de organza de color amarillo, blanco y lila con bordados en 3D que adornaban el cuerpo de la prenda y unos hombros estructurados que balanceaban su silueta orgánica. Rob Zangardi y Mariel Haenn, los estilistas de la cantante, fueron los autores de este look que combinaba a la perfección el estatus icónico del vestido con la tendencia de calzado más prominente de la temporada: las plataformas metálicas de color dorado. En cuanto al glam, la actriz optó por un recogido alto, un flequillo desordenado y un maquillaje femenino pero sutil.

Un vistazo a los looks más impresionantes de la colección otoño-invierno 2024 de Alta Costura de iris Van Herpen