No solo puedes usar Mary Janes en tonos neutros o los clásicos negro y blanco, sino que también te recomendamos apostar por colores vivos y divertidos que realcen tu look cotidiano. El rojo, el morado, el verde o el naranja son opciones excelentes.

Si estás considerando adquirir tu primer par de este modelo de zapatos en tendencia, te recomendamos elegir el clásico negro . Además de ser versátil, será fácil de combinar y usar en cualquier ocasión. Esta primavera-verano, úsalos con vestidos, shorts o faldas para crear looks frescos y estilosos.

