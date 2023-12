Si tienes caderas más pronunciadas, conseguirás en el equilibrio todo lo que necesitas para crear un look armonioso. Considera shorts que no sean muy largos ni muy cortos; ni muy ajustados ni tan holgados, de tiro que tienda a ser alto pero no tan arriba y, muy importante, confeccionado en una tela con algo de cuerpo y con un patrón estructurado. Lograr un conjunto monocromático o de tonos coordinados como este de Target (24.99) te sumarán centímetros y muchos puntos de estilo.