Pareciera que el tiempo se hubiera detenido al verel paso de Thalía en la alfombra roja. Y no lo decimos porque los vestidos que luce en la actualidad tengan alguna semejanza con los que llevó hace veinte años; sino porque la celebse ve espectacular en cada una de las instantáneas que hemos recopilado en esta página de moda. La diva latina siempre ha mantenido un gusto particular por el brillo, los escotes que halagan su figura y por los colores más audaces, los mismos que articulan un hilo invisible con su chispeante personalidad. A continuación, los diez looks que definieron su style evolution.