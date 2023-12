Lady in red! Clarissa Molina demuestra su amor por el color más ‘hot’

¿Hay acaso un color que evoque más pasión, alegría, poder y celebración que el rojo? Probablemente no. Es una elección potente que siempre atrae miradas y se convierte en el centro de atención, y es la apuesta favorita de la modelo y ex reina de belleza dominicana, Clarissa Molina. ¿La prueba? Los looks que ha compartido en redes sociales que demuestran que es la nueva lady in red.

El rojo es un color apto para llevarse todas las miradas



Su preferencia simplemente es una confirmación de la mejor noticia de todas: es un color tan hot que no podremos dejar pasar. De hecho, el que sea uno de los grandes clásicos lo convierten en esa opción infalible para los próximos meses, y una gran inspiración es este vestido midi sin hombros, de silueta bodycon y volantes en el bajo. Coqueto, sensual y llamativo. ¿El toque final? La manicure a juego.

Su potencia y vivacidad lo hacen perfecto para los próximos meses



El hipnótico y vibrante rojo de este vestido que la latina publicó en el feed de su cuenta en la red social, es otra clara invitación a adoptarlo como compañero para las temporada de primavera y verano. Porque si no basta su potencia, basta su capacidad de favorecer a muchos tonos de pieles.

El total look será esa opción no apta para tímidas que puedes cosiderar



Este look te da aún más luces de que el vestido no es el único aliado. Top, pantalón y botines también conforman una propuesta audaz –con la que te evitarás las complicaciones de la combinación–, aunque, si lo prefieres, el blanco, camel y nude estarán siempre al rescate. Si te atreves a asumir un total look sin timidez, no necesitarás nada más que maquillar tus labios de este eterno y apetecible color capaz de animar hasta el día más gris.

La presentadora no escatima con este color al que ha declarado su amor



La también actriz lo lució en la red carpet de los NFL Honors. Su amor a este color estaba declarado. Si no eres partidaria de llevarlo de arriba a abajo, siempre las pequeñas dosis en calzado y bolso resultan efectistas para sacar de la monotonía y son, además, adaptables a muchos estilos. ¿Otros recursos? Los estampados en los que él sea el gran protagonista. ¿Compartes el mismo amor por el rojo que Clarissa Molina?

