Es momento de despedirte de las sábanas de flores rosas que usabas cuando estabas soltera. Ese día en la que “tal vez” las uses para una “emergencia”, posiblemente nunca llegará. Limpia tu clóset de blancos y dona toda la ropa de cama, toallas y textiles para el hogar que no has utilizado en el último año y crea espacio para un nuevo set de sabanas para recibir al año nuevo.

Pro tip: para una opción sostenible, reutiliza esos textiles para crear objetos funcionales dentro de tu hogar: ¡esa toalla que tiene una pequeña mancha de cloro puede ser un nuevo set de trapos para la cocina!