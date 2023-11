Consejos ‘deco’ con Kelly Wearstler: la interiorista de las celebridades

Kelly Wearstler es una experta del interiorismo. Con un imperio que abarca no solo proyectos comerciales y residenciales, sino de moda, arquitectura, libros y diversas líneas de artículos para el hogar, se ha posicionado como una de las creativas más reconocidas y galardonadas del mundo.

Dentro de su cartera de clientes se encuentran celebridades como Elton John, Cameron Diaz, Ben Stiller y Gwen Stefani, y es que su estética distintiva y conceptos provocadores han generado un gran impacto en la industria de la arquitectura y el diseño. Workaholic, apasionada y curiosa, Kelly dice que, si no fuera interiorista, no sería otra cosa (algo que no le podemos discutir), ya que, en su profesión, podría decirse que ella es la mejor.

Platicamos en exclusiva con la aclamada diseñadora sobre sus inicios y sus secretos más grandes de decoración.

Kelly Wearstler: una mastermind del interiorismo

Kelly, ¿Cómo llegaste a ser diseñadora de interiores? ¿Siempre te ha gustado crear espacios? Cuando era niña frecuentaba subastas de antigüedades y mercados de segunda mano con mi madre, que era coleccionista. Comencé a coleccionar moda como vehículo de expresión y, ahora, mi práctica se ha expandido más allá del diseño y los interiores. Todo ha sido una progresión natural y auténtica. ¿Cómo definirías tu estilo de interiorismo? Intuitivo, diverso y de espíritu libre. Trabajas mucho con clientes. ¿Cómo equilibras crear espacios para otros sin involucrar demasiado tu estilo personal? Tener una estrecha relación de trabajo con mis clientes es imperativo. Escucho lo que imaginan para su espacio y lo paso por mi propio filtro, dándoles lo que soñaron y, con suerte, elevándolo al siguiente nivel. ¿Hay algún proyecto que recuerdes profundamente como un punto de inflexión en tu carrera? Uno de mis primeros proyectos fue una habitación modelo para el Hotel Avalon, en Beverly Hills; fue mi primer gran proyecto, que me abrió la puerta a todo lo posterior. A nivel personal, también fue un punto de inflexión positivo, ya que ahí conocí a mi esposo Brad.

LA INSPIRACIÓN SIEMPRE NOS RODEA... HAY QUE MANTENER LA MENTE ABIERTA A NUEVAS IDEAS Y UN NIVEL DE CONCIENCIA ELEVADO.

Una nueva era para el interiorismo



-¿Puedes contarnos un poco sobre tu proceso creativo? ¿Hay algún método que sigas para aterrizar un concepto? Me gusta hablar las cosas, así que lo pimero que hago es una lluvia de ideas con mi equipo en el estudio. A partir de ahí, mi proceso creativo se guía en gran medida por la narración. A menudo encuentro inspiración en la ubicación de un proyecto (la naturaleza, la arquitectura y el entorno que lo rodean), así como en conversaciones con mis colaboradores, ya sean mis clientes o algunos de los artistas y diseñadores con los que trabajaré. -Realizas diseños tanto comerciales como residenciales. ¿Cómo se comparan y cuál disfrutas más? Ya sea que esté diseñando una casa o un hotel, estoy respondiendo a la arquitectura, el paisaje y las necesidades de los habitantes. Realmente no tengo preferencia entre los dos. El hecho de que alguien sienta algo fuertemente dentro de un espacio que yo diseñé es igual de gratificante. -¿Cuál es tu descubrimiento de interiorismo más reciente o favorito? Tengo muchísimos. Creo que los diseñadores que utilizan nuevos materiales para crear algo especial me conmueven... como Christopher Gentner o Dirk van der Kooij. Es por eso que desarrollé mi plataforma “Galería”. Es una nueva forma de mostrar el increíble trabajo de estos artistas, además de brindarme una oportunidad de colaborar con ellos. Tus espacios son conocidos por mezclar piezas contemporáneas y vintage, ¿algún consejo sobre cómo combinar con éxito estos dos estilos? Creo que puedes encontrar sincronicidad dentro de dos elementos contrastantes: lo antiguo y lo nuevo, lo tradicionalmente masculino y femenino, lo crudo y lo refinado... y cuando esto se ejecuta de manera exitosa, se puede lograr un espacio completamente nuevo y armonioso.

CONTINÚA DESAFIÁNDOTE A TI MISMO PARA ENCONTRAR TU VOZ. ASUME RIESGOS Y VE MÁS ALLÁ DE TU ZONA DE CONFORT CON CADA PROYECTO

Tips de decoración con la interiorista de las celebridades



¿Cuáles son los elementos de decoración que no pueden faltar en ningún espacio creado por ti? Alma, equilibrio y tensión. Hablando de diseño, me encanta usar papel tapiz con estampados divertidos y atrevidos. ¿Cuál es tu consejo número uno para animar a alguien a dejar atrás sus paredes blancas y optar por algo más atrevido? El papel tapiz ¡siempre! Elige algo que complemente tus otros elementos clave de diseño y opta por un estampado que aporte energía y movimiento a la habitación. ¿Algún consejo sobre cómo integrar plantas en el hogar, para alguien que no tiene buena mano para la jardinería? Los elementos naturales son una gran fuente de inspiración para mí, siempre busco formas de combinar el mundo interior con el exterior. Es importante elegir plantas que se adapten a tu estilo de vida y las condiciones de iluminación de tu espacio. ¡Yo amo las suculentas! ¿Qué podemos esperar de Kelly en un futuro? En agosto lancé mi primera colección de mesa con Serax, que explora diferentes materiales y sus implementaciones en vajillas y cristalería. Es un momento muy grande para mí y mi equipo. Además, lancé en septiembre un libro con Rizzoli, llamado Synchronicity. Da un verdadero vistazo hacia mi mundo y el de mi estudio. Estoy muy emocionada.

