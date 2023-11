René González es uno de los arquitectos latinos más importantes en Estados Unidos. La firma que lleva su nombre es responsable de algunos proyectos que combinan arquitectura, interiorismo, diseño de paisaje y de producto para crear proyectos cohesivos e integrados que abarcan museos, galerías, hoteles, tiendas y residenciales, muchos de ellos multipremiados. Es el caso de la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO); CasaCuba, el centro cultural de la Florida International University o el North Beach Community Center, entre muchos otros proyectos multidisciplinarios, como el de una colección de mobiliario llamado “Hammock”, producido por Paola Lenti.

El despacho Rene Gonzalez Architects ha recibido un importante número de prestigiosos premios, dos de ellos del American Institute of Architects, convirtiéndose en uno de los despachos latinos más importantes en América y para celebrarlo, ¡HOLA! reunió a un selecto grupo de amigos a propósito de la publicación del libro “(No) la pequeña casa en la pradera” (Not the Little House on the Prairie), publicado por editorial Arquine, sobre uno de sus proyectos residenciales más recientes, una casa en Miami elaborada para hacer frente a la vida del futuro.

Soho House Mexico City fue la sede del encuentro, al que asistieron amigos cercanos al arquitecto y en el que disfrutaron un brunch al aire libre acompañados de mimosas y distintos platillos servidos “family style”. Entre risas y encuentros, cada invitado pudo llevarse una copia del libro dedicado por el arquitecto, quien además en días anteriores brindó una plática especializada sobre el proyecto para todos los interesados en esta disciplina

Así celebraron los invitados a René González y uno de sus más recientes proyectos arquitectónicos