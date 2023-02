Tu visita a la Ciudad de México tiene que ser inolvidable. Para ello, por más go with the flow que seas, debes contemplar diversos factores previo a tu llegada a la enorme capital mexicana- que cuenta con más de veinte millones de habitantes: tu hospedaje, los lugares que verdaderamente vale la pena visitar, dónde tomar el mejor café e ir por drinks; o, también, en qué boutiques encontrar las nuevas prendas de tu guardarropa.

©GettyImages



El Palacio de Bellas Artes, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas del mundo.

Art Week 2023: tu guía para la capital mexicana

¿No sabes por dónde empezar? ¡No hay de qué preocuparte! A continuación te presentamos una recopilación de los mejores lugares para hospedarte, los spots que debes visitar durante tu estancia, y los sitios que te brindarán una experiencia gastronómica excelsa: desde un latte hasta una deliciosa cena.

Primero: ¿dónde me hospedo?

¿Buscas estar cerca de los hotspots de la ciudad- donde todo sucede? Te sugerimos bookear tu estancia en las zonas de Polanco, Condesa o Roma Norte. The Alest (Eugenio Sue #45) es un hotel boutique decorado por la reconocida interiorista mexicana Sofía Aspe que está a unos cuantos pasos del Parque Lincoln (Polanco), un sitio con gran vida social: restaurantes, bares, heladerías, tiendas. Además estarás próximo a Paseo de la Reforma, donde se localizan varias de las atracciones principales. Dentro de todo, es una parte de la ciudad relativamente tranquila. En el corazón de Polanquito, también te invitamos a quedarte en la residencia boutique The Wild Oscar, que está enfocada al viajero sofisticado que busca un ambiente de calma (Lamartine #516).

©The Alest by Rafael Lührs



The Alest (Eugenio Sue #45) es un hotel boutique ubicado en el corazón de Polanco, y decorado por la reconocida interiorista mexicana Sofía Aspe. Está a unos cuantos pasos del Parque Lincoln, un sitio con gran vida social: restaurantes, bares, heladerías, tiendas.

En cada habitación del Mondrian Mexico City (Aguscalientes #156), ubicado en el cruce de dos de los barrios más atractivos: la Condesa y la Roma, el arte se hace presente de mano de la artista francesa Ara Starck, con piezas únicas. Cada una es “una ventana a un mundo paralelo surrealista”. Además, su icónica arquitectura Art Déco y bohemia te fascinará. El hotel Andaz Mexico City (Aguscalientes #158), situado en la artística Condesa, se encuentra a pocos metros del Parque México, numerosas galerías de arte, cafés y elegantes boutiques. La construcción de estilo moderno con un toque art decó, conecta con la cultura mexicana, añadiendo elementos arquitectónicos tradicionales y colores vibrantes en la propiedad.

Segundo: ¿dónde encuentro excelente gastronomía y drinks?

¿Existe algo mejor que la comida? La Ciudad de México se caracteriza por tener un alto nivel de gastronomía, que da cabida a todo tipo de paladares. Desde unos típicos tacos a cualquier hora del día- o noche- (los Orinoco son de otro planeta), hasta opciones multipremiadas mundialmente como Pujol, de Enrique Olvera. Para una experiencia completa durante un fin de semana te recomendamos los siguientes sitios:

In the AM: primero, café:

Panadería Rosetta ( Colima #179 )

) Marcel ( Jalapa #130 )

) Casa del Fuego (Río Nazas #50)

Breakfast/brunch:

Café Milou ( Av. Veracruz #38 )

) Lalo! ( Zacatecas #173 )

) Niddo ( Dresde #2 )

) Café Nin ( Havre #73 )

) Catamundi (Alejandro Dumas #97)

Lunch:

Iwashi ( Emilio Castelar #204 )

) Contramar ( Durango #200 )

) L’Osteria del Becco (Goldsmith #103)

Evening cocktails:

Hugo el wine bar ( Av. Veracruz 38 )

) El Micky ( Gral. Enrique Torroella #32 )

) Baltra (Iztaccihuatl #36D)

PM:

Sartoria ( Orizaba #42 )

) Páramo ( Yucatán #84 )

) Botánico (Alfonso Reyes #217)

Tercero: ¿qué merece la pena visitar?

La lista de sitios imprescindibles en la capital mexicana es infinita. Su Centro Histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conjuga el pasado colonial y prehispánico con una cara moderna y una intensa vida comercial. Si lo visitas, también el Palacio de Bellas Artes es una parada obligada. En el extenso Paseo de la Reforma y alrededores se encuentran imponentes monumentos, como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, así como la entrada al Bosque de Chapultepec, que alberga el Museo Nacional de Antropología, así como el único castillo del país (hogar de los virreyes españoles y el emperador Maximiliano de Habsburgo y Carlota). Un must de musts. En la inmensa urbe, al poniente, hay colonias cosmopolitas con la mejor oferta de restaurantes, bares y tiendas, como Polanco, Condesa y Roma Norte; mientras que al sur se localizan los antiguos barrios como Coyoacán (reserva tu lugar en el Museo Frida Kahlo) y San Ángel (don’t miss el Bazar del Sábado y sus hermosas artesanías).

©GettyImages



El Castillo de Chapultepec, hogar de los virreyes españoles y el emperador Maximiliano de Habsburgo y Carlota, es una parada obligada.

Cuarto: quiero ir de shopping

Como en cada capital, la Ciudad de México cuenta con innumerables centros comerciales (si, como tal, buscas oferta de marcas internacionales, te recomendamos visitar El Palacio de Hierro Polanco). Pero más allá de las marcas más comerciales, la realidad es que la colonia Roma satisfacerá tu hambre de compras. Es un barrio que cuenta con boutiques que ofrecen piezas únicas: desde diseñadores nacionales, hasta excelentes vintage finds. Si eres amante de lo retro y el lujo pre-loved, debes ir a Goodbye Folk (Córdoba #55), Havre Studio y Void (Sinaloa #69); . Si buscas diseñadores nacionales, una buena opción es Naked Boutique (Córdoba #25), que cuenta con diseños de marcas mexicanas, desde Lorena Saravia o CIHUAU, hasta Sandra Weil.

