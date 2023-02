Marta Minujín, mejor conocida como la diosa del arte pop,fue una de las primeras argentinas que popularizó el arte contemporáneo. La genia de 80 años, nacida en Buenos Aires, es una pionera en uno de los ramos que definen a esta corriente: la instalación. También ha experimentado con la pintura, escultura y el performance, desafiando las normas estéticas desde su aparición en la escena artística en la década de 1960- cuando ganó la codiciada beca Guggenheim. Desde entonces, la obra de Minujín ha sido reconocida a nivel mundial y ha inspirado a nuevas generaciones de artistas gracias a su calidad efímera, su singular visión y su compromiso con hacer que el arte sea democrático. Su particular estilo posee un sinfín de colores estridentes, colchones, gallinas, conejos, luces de neón, teléfonos, instalaciones eléctricas, imágenes psicodélicas, bastidores transpsicodélicos, performances, múltiples cabezas y música electrónica. Durante esta edición de Zona Maco, expone una de sus piezas más conocidas: Payment of the Argentine Foreign Debt to Andy Warhol with corn, The Latin American Gold vía Henrique Faria.