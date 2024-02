‘De qué sirvió tatuarte mis ojos’: Inspirada en Nodal, Belinda hace su triunfal regreso con ‘Cactus’

Luego de una década sin lanzar un tema propio, Belinda hace un triunfal regreso musical con el tan esperado estreno de Cactus. Desde hace más de dos semanas, la cantante había creado una gran expectativa al borrar todas las fotos de su cuenta de Instagram, para después hacer breves publicaciones en las que sus fans encontraron algunas pistas que señalaban que estaría inspirada en su pasada relación con el también cantante, Christian Nodal, las cuales han tomado más fuerza luego del estreno.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa‘ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, expresa la “princesa del pop latino” en este tema autobiográfico.

La canción sería una tardía respuesta a Ya No Somos Ni Seremos, el sencillo que Nodal habría lanzado tras su separación y con el que daba por terminada aquella época de Nodeli, al igual que su compromiso de boda.

En su canción, Belinda continúa: “Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”.

Cabe resaltar que a finales del año pasado Belinda, ahora llamada “Beli-K”, aseguraba que “Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, según dijo en el Cachanilla Fest.

La canción, además, es el primer adelanto de lo que la intérprete tiene preparado para este año, en el que por fin lanzaría un nuevo disco de la mano de Warner Music.

Las primeras pistas de Cactus

A mediados de enero, Belinda eliminó todo rastro de su Instagram, algo que Nodal solía hacer para anunciar un nuevo tema. Después cambió su foto de perfil por un dibujo de sus ojos, idéntico al que el mexicano se tatuó en el pecho. El color verde en las nuevas publicaciones, la cabra del signo zodiacal de Nodal y las referencias al desierto señalaban aún más la inspiración de Beli para escribir esta canción.

Por ahora, Christian Nodal no ha hecho comentarios al respecto. En cambio, continúa disfrutando de la paternidad junto a Cazzu, con quien en septiembre pasado dio la bienvenida a Inti, su primera hija. El feliz papá asegura vive la mejor época de su vida ahora que tiene una familia.

