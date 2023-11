‘Todas las canciones tienen dedicatoria’, advierte Belinda de su nuevo disco; ¿habrá una para Nodal?

Shakira, Karol G y Miley Cyrus son algunas de las estrellas que han arrasado recientemente con sus canciones dedicadas a sus ex. Esta tendencia se ha popularizado, y muchos cantantes, hombres y mujeres, han descubierto que no hay mejor forma de desahogarse que temas musicales que de paso los hagan ‘facturar’. Belinda podría sumarse a la lista, pues ha anunciado que está alistando un nuevo disco, cuyas canciones tienen dedicatoria. De inmediato, los internautas han especulado sobre la posibilidad de la que cantante hispanomexicana incluya algún tema relacionado a su extinto y polémico noviazgo con Christian Nodal.

El pasado fin de semana, Belinda se presentó en la ciudad de Mexicali, en el estado mexicano de Baja California, como parte del cartel de Cachanilla Fest. Además de hacer vibrar a sus fans con la interpretación de sus más grandes éxitos, la cantante compartió con ellos buenas noticias: el próximo lanzamiento de un nuevo material discográfico.

“Este disco es muy personal, nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quien es cada canción”, anticipó Belinda desde el escenario, provocando gritos entre el público. “Eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente dije: ‘Bueno, yo también tengo algo qué decir, pero a través de la música’”, continuó la intérprete de Luz Sin Gravedad.

Gritando de emoción, la cantante de 34 años reveló que el primer sencillo saldrá a finales de enero. “Así que ya casi, estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen porque es un disco muy real, nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta, en el estudio, dedicándole pues tiempo, esfuerzo, mi corazón y es para ustedes, así que espero que lo disfruten”, expresó.

Belinda habla de su nuevo disco y asegura tendrá dedicación especial ¿será a Nodal? pic.twitter.com/QOK4SZKYrP — señora chisma (@sritachisma) November 7, 2023

¿Habrá canción para Nodal?

Tan pronto Belinda hizo el anuncio sobre su nuevo disco, muchos usuarios de redes sociales empezaron a especular sobre la posibilidad de que la cantante cuente su versión de lo que ocurrió en su fallida relación con Christian Nodal. Después de dos años de noviazgo y estando comprometidos, los cantantes dieron a conocer su separación en febrero del año pasado, ruptura que fue seguida de un polémico intercambio de señalamientos.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ambos continuaron adelante e incluso retomaron sus vidas amorosas, aunque él de manera más abierta que ella. Sin embargo, en agosto pasado, Belinda confirmó su soltería luego de que se le relacionara con un millonario empresario mexicano. “Es que vivo enamorada del amor, y siempre apuesto todo por la persona equivocada”, confesaba en abril en el podcast ¡Menudo Cuadro! “Yo soy (entregada), lo doy todo, siempre doy mi cien por ciento, y cuando esa persona no está dando lo mismo, soy súper aferrada”, admitía.

