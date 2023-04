¿Qué piensa Belinda sobre los tatuajes que provoca en sus ex?

Más allá de sus canciones y personajes en la televisión, Belinda es conocida entre sus fans por provocar que sus parejas sentimentales la lleven, literalmente, tatuada en su piel. Marcas con su cara, nombre o algún símbolo que los relacione y que le gritan al mundo la huella que la cantante deja en ellos, una cualidad que muchos admiran por la facilidad con la que logra ese patrón de conducta entre los hombres, del cual por fin habló abiertamente.

©@belindapop



Christian Nodal tatuaje de Belinda

La cantante originaria de España lo tomó todo con humor cuando, durante un segmento para saber qué lleva en su bolso, sacó de él una estampa en la que está personificada como “Santa Belinda”. Aquel souvenir, creado por sus fans, viene acompañado de una oración, la cual ella misma leyó.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enc..., reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”, dijo entre risas para después explicar a su público de otros países lo que significa.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, agregó la actriz de 33 años.

Los hombres que se han tatuado a Belinda

La situación se hizo bastante comentada en febrero pasado, cuando terminó su relación con Christian Nodal, quien se había tatuado su nombre, los ojos de la cantante en el pecho y un arco con un número cuatro; mismos que cubrió después de que anunciara que habían cancelado su compromiso en medio de una complicada ruptura.

©@crissangel



Criss Angel y Lupillo Rivera

Lupillo Rivera, quien se rumora que habría tenido un romance con ella, también se tatuó la cara de Belinda al interior del brazo y también lo cubrió por completo. Criss Angel, quien también fue su pareja, marcó su pecho con la palabra “Beli”, aunque después de su separación lo eliminó por completo sin dejar rastro de aquel nombre.