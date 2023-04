Belinda se luce imitando el acento español y da clases de ‘mexicano’

Belinda se llevó los aplausos de la gente en su reciente aparición en El Hormiguero, en donde dejó ver su cálida personalidad en una amena charla que dejó varios momentos para recordad. Sin embargo, el que más ha llamado la atención en las redes sociales es cuando imitó el acento español a la perfección, dejando a todos impactados por la naturalidad que tiene para ello.

Todo inició cuando Pablo Motos, el presentador del show, le recordó uno de los castings que recién había hecho para Bárbara Rey, que al final obtuvo la actriz Belén Cuesta. Lo que llamaba la atención era que Belinda, quien es originaria de España pero creció en México, tenga un acento distinto.

Ella, sin pensarlo, le respondió con acento español: “Pues no sé qué quieres que te diga, Pablo”. Con ello provocó la risa y el aplauso del público, quienes al igual que Motos quedaron impactados al escucharla. “¿Quieres que te hable de mis películas? He hecho como 15 ó 16... En realidad son como 36, pero ¿tenéis un pitillo, un cigarrillo o algo?”, continuó con la gente aplaudiendo.

Pablo quedó maravillado con el acento de Belinda, y quiso compartir con ella su propia imitación del acento mexicano, pero no le fue nada bien cuando dijo con voz grave “¡Anda la hueva!”, lo que provocó la risa de Belinda.

“No puedes decir eso, ¿qué es ‘anda la hueva’?”, preguntó entre risas. Ella, como buena maestra, le explicó por qué su frase resultaba tan graciosa: “‘Hueva’ es que tienes pereza, y ‘Anda la’, nunca lo había oído”. En su lugar podría estar tratando de decir “ándale”, lo que significaría “vamos”. A pesar de ello, la frase inventada fue muy recurrente durante el programa.

Belinda procedió a darle clases de cómo pronunciar, y destacó que Pablo, al intentar hablar como mexicano, ponía cara de enojado. “No sé hacer mexicano sin cara de molesto”, dijo él intentando sonreír.

Pablo y Belinda incluso practicaron algunas malas palabras que en el país latino suelen llevar algo de picardía.

Lo difícil de ser actriz desde pequeña

Aunque siempre muestra una buena cara y tienen buen ánimo para sus fans, Belinda ha sufrido los estragos de crecer en el ojo público. Y es que desde los ocho años se convirtió en estrella infantil por las telenovelas Cómplices al Rescate y Amigos x Siempre, fase en la que también inició su carrera como cantante.

Y recordó lo que vivió en desde la infancia en un mundo de adultos: “Soy muy niña y muy adulto. Cuando empiezas tan pequeña es muy difícil balancear las cosas, eres de repente muy niña y luego muy adulta. Y es difícil encontrar el balance, el balance en la vida es lo mejor pero es complicado cuando empiezas desde tan pequeñita. Entonces yo a los 8 años, 9 años era muy madura, pero ahorita también”.

La actriz de Bienvenidos a Edén también recordó su etapa escolar y cómo era bastante competitiva en los juegos junto a sus compañeros. Sin embargo, no era muy buena estudiante, pues aunque sacaba buenas notar en materias artísticas como música o los idiomas, en otras más lógicas no era la mejor. “La química, fatal. Las matemáticas, también”, expresó. “Creo que todos somos buenos en algo, y en otras cosas no, normal”, dijo.

