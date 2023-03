Belinda habla por primera vez de Cazzu: ‘Me encanta, es una súper artista’

Sus más de 20 años de carrera, le han dado a Belinda la experiencia para hacer frente a todo tipo de situaciones que viven los artistas. Hace poco reafirmó que es toda una profesional al lidiar con el arranque de euforia de un fanático que se subió al escenario en pleno concierto. De igual modo, la cantante hispanomexicana suele ser muy comedida con sus declaraciones públicos. Eso quedó más que claro recientemente cuando fue cuestionada sobre Cazzu, la actual pareja de su exnovio Christian Nodal. Belinda habló con respeto de la cantante argentina y dejó claro que no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas.

Cazzu tiene una sólida relación con Nodal

Belinda fue abordada por la prensa a su llegada a la Ciudad de México, luego de aquel comentado show en el que su fan la tomó por sorpresa. Tras hablar de aquel incidente, el cual además del susto la dejó adolorida en la espalda, la cantante fue cuestionada sobre las opiniones que hace no mucho Cazzu emitió sobre ella, en las que admitía ser admiradora de su carrera.

“Cazzu me encanta, es una súper artista y me encanta su trabajo, está hermosa”, dijo la intérprete de Luz sin gravedad de lo más tranquila mientras se abría paso entre los reporteros que se amontonaban a su alrededor. Si bien esta declaración fue muy breve, la forma tan natural en la que elogió a la argentina dejó ver no sólo el respeto que le tiene, sino también su admiración profesional.

Belinda habló con respeto y admiración de Cazzu

¿Qué ha dicho Cazzu de Belinda?

La razón por la que la cantante nacida en España fue cuestionada sobre la actual pareja de Christian Nodal, fue porque hace unas semanas, la propia Cazzu habló sobre ella y aseguró sentir una gran admiración por su trayectoria.

Emilia Cazzuchelli—el nombre real de la intérprete argentina—, fue entrevistada por el Siéntese Quien Pueda (Unimas) y elogió la carrera de Belinda, echando abajo las versiones de supuesta rivalidad entre ambas. “Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, dijo Cazzu en el programa presentando por Julián Gil.

“Ella (Belinda) es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía”, destacó Cazzu. “Yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto”, aclaró.

