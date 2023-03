Fan ‘enloquece’ en show de Belinda y ella termina lesionada

Belinda terminó con una lesión en la espalda, luego de que un fan burlara la seguridad del concierto que ofreció en Irapuato, Guanajuato, en la región del Bajío, en México. El momento se dio justo cuando ‘Beli’ estaba cantando, cuando de pronto un joven saltó las vallas perimetrales y subió a la tarima, aferrándose al cuerpo de la cantante, quien estaba desconcertada e intentado que el emocionado seguidor se calmara.

En los forcejeos con el fan, Belinda se lastimó la espalda

El joven más se aferraba a la delgada silueta de la cantante, mientras el equipo de seguridad trataba sin éxito desprenderlo de ella. Las manos del joven subían y bajaban entre el cuerpo de la intérprete, incuslo llegando a tocar algunas partes de su cuerpo, como su retaguardia.

“Te relajas, te juro que no te van a agarrar”, le decía la cantante al seguidor para tratar de que este la soltara. Finalmente, el joven se tranquilizó, dejó a Belinda y fue escoltado fuera del escenario para que se incorporara al público.

Algunos alcanzaron a ver que entre el forcejeo con la gente de Belinda, intentó levantar la falda de la intérprete de Sapito, antes de que finalmente las personas de seguridad lo pudieran desprender de la cantante, quien estaba consternada por lo sucedido, pero tomándolo con calma, hasta con un poco de humor. “No pasa nada”, decía ‘Beli’. “Le dan eso por favor quedate ahí te tomas y respiras hondo”, le dijo la cantante a su seguidor, al mismo tiempo que le acercaba una botella de agua.

“Casi te dá algo, ¡me asustaste!”, seguía diciendo la cantante. “Está ped*** (alcoholizado), está ped***, no pasa nada”, agregó la estrella de Élite (Netflix), quien después de un momento volvió a su show, asegurando que todo había sucedido por el exceso de alcohol en el muchacho.

Una lesión en la espalda

Más tarde, en sus redes sociales, Belinda habló de lo sucedido, indicando que los tirones del joven la había dejado unas lesiones. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, expresó ‘Beli’ en Instagram stories.

