Belinda rompe el silencio y esto opina sobre el bebé de Christian Nodal y Cazzu

Un año atrás, Belinda y Christian Nodal eran noticia por su polémica y repentina separación, luego de una relación de más de un año y un romántico compromiso. Con mar y tierra de por medio, cada uno rehízo su vida y el cantante mexicano reencontró el amor en la cantante argentina, Cazzu, con quien espera a su primer bebé. Una gran noticia para la familia y los fans de ambos, quienes se han volcado en buenos comentarios, deseos y consejos para los futuros papás. Sin embargo, las miradas también se dirigieron a Belinda, quien ha reaccionado a la noticia de su ex prometido.

“Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría”, dijo a las cámaras de Sale el Sol. Y aunque considera que es una gran noticia para el hombre con quien estaba decidida a pasar el resto de su vida, aseguró que ya no haría cometarios a las preguntas que tuvieran que ver con él o su actual pareja. “Ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”, dijo.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados”, expresó con seriedad. “De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”, añadió para dejar el tema del bebé de su ex en el pasado.

Cazzu y Nodal, felices en la dulce espera

El fin de semana pasado, durante su concierto en la Arena Movistar en Buenos Aires, Argentina, Cazzu sorprendió a todos al salir al escenario con un look que dejaba ver por completo su pancita. La artista cumplía con una de sus presentaciones de su Nena Trampa Tour, cediendo el protagonismo a eta gran noticia de la que ya se venía especulando tiempo atrás.

Nodal se refirió a la buena nueva durante su presentación en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. “A todos mis fans de corazón que siempre están para mí, que siempre me están apoyando... Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”, dijo ante el público para después brindar por la próxima llegada de la cigüeña.

