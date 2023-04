Tras la buena nueva de Nodal, Belinda confiesa: ‘Siempre apuesto todo por la persona equivocada’

En febrero del año pasado, la ruptura de Belinda y Christian Nodal acaparó los reflectores, y aunque en su momento estuvo envuelta de polémica y declaraciones cruzadas, hoy es cosa del pasado. Ambos han retomado sus vidas, y en el caso del cantante, encontró una nueva ilusión en el amor. Hace unos días su novia Cazzu anunció su embarazo, noticia que tiene muy emocionado al mexicano. Mientras su ex da pasos firmes para formar una familia, la intérprete de Luz Sin Gravedad ha hecho una reflexión sobre las decisiones que ha tomado en el terreno amoroso, y sin decir nombres, ha admitido haber apostado todo a personas equivocadas.

©GettyImages



Belinda está enfocada en su carrera en estos momentos

Belinda, quien está por estrenar la segunda temporada de la serie Bienvenidos al Edén (Netflix), asistió como invitada al podcast ¡Menudo Cuadro!, espacio en el que habló de su familia y de sus inicios como cantante y actriz siendo apenas una niña. Y también habló del amor, pues en un momento de la charla con los anfitriones, le pidieron que contara cuál había sido “la mayor estupidez” que haya hecho por un hombre.

“Miles, millones (de estupideces”, comentó la cantante hispanomexicana, antes de explicar la razón por la que cree haber tenido estos tropiezos. “Tantas cosas... ¿Sabes qué? Es que vivo enamorada del amor, y siempre apuesto todo por la persona equivocada”, confesó, aunque no detalló cuáles de sus exnovios serían parte de esta situación.

Sin embargo, Belinda se dijo esperanzada de que esta forma de conducirse en sus relaciones de pareja tome otro rumbo. “Eso es algo que ojalá que cambie, pero yo soy (entregada)”, admitió. “Lo doy todo, siempre doy mi cien por ciento, y cuando esa persona no está dando lo mismo, soy séper aferrada”, reconoció.

©@belindapop



Belinda ha confesado ser una persona muy entregada en sus relaciones

Las confesiones de Belinda sobre el amor

No es la primera vez que la ‘Beli’ comparte su sentir sobre sus experiencias en el terreno amoroso. En julio del año pasado, unos meses después de que se confirmara su ruptura con Nodal, Belinda admitió haberse equivocado en su noviazgo.

“¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?”, preguntó Vogue España a la cantante, a lo que ella respondió: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema (su relación) como lo expuse”, confesó entonces.

©Silvia Cristina Nodal Jimenez



Belinda y Nodal anunciaron su ruptura en febrero de 2022

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.