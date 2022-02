¿Te acuerdas del juramento de amor de Christian Nodal y Belinda?

Para la fecha, Nodal escribió una canción especial a su novia: “Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. No me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”, se escuchaba en el video. Ella no podía creer gran detalle y no paraba de decirle “te amo” a su novio.

El fin de Nodeli

El sábado pasado, Christian Nodal publicó un comunicado en el que confirmaba los rumores que tanto rondaban sobre su relación: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos casa uno lo mejor del otro”. Dispuesto a seguir adelante, expresó que “cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”.