Belinda acaba con los rumores y aclara que está soltera y sin compromiso

Tras su comentada ruptura de Christian Nodalhace más de un año, Belinda siguió adelante con su vida amorosa, aunque de forma mucho más discreta. Desde hace tiempo se rumoró que mantenía una relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, miembro de una prominente familia conocida por sus negocios millonarios. Si bien circularon algunas fotos de ellos juntos, ella nunca confirmó abiertamente el noviazgo. Ahora, luego de que se dieran a conocer ciertas informaciones sobre su vida sentimental, se ha dado a conocer una declaración en la que ella ha asegurado estar soltera.

©@belindapop



Belinda celebró su cumpleaños en Disney.

Hace unos días, Belinda celebró su cumpleaños número 34 con un viaje en familia a Disney. Y con motivo de su festejo se reportó que había recibido un generoso regalo de parte de su novio.

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, cochezazo, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, contó el reportero Gabriel Cuevas en el programa Fórmula Espectacular (Radio Fórmula), conducido por Flor Rubio.

Tras difundirse esta versión, la propia cantante salió a desmentirla y negó haber recibido dicho presente, así como estar en medio de una relación amorosa. De acuerdo con la conductora, Belinda se comunicó con el reportero que difundió la noticia para que la desmintiera.

©@belindapop



Belinda desmintió tener novio y haber recibido un costoso regalo.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice: ‘Por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, expresó Rubio en el programa Venga La Alegría (TV Azteca), en el que también participa.

“Está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo”, destacó Flor, haciendo énfasis tanto en el estatus sentimental de la intérprete de Luz Sin Gravedad.

©@belindapop



La cantane está soltera y feliz.

¿Qué busca Belinda en una relación?

El pasado mes de febrero, Belinda se puso nostálgica y recordó a sus abuelos maternos, Pierre Schüll y Juana Moreno. “Reflexión de amor, en el mes del amor. Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero, murió mi abuelito y el 10 de febrero del 2021 se fue la reina de mi corazón, mi abuelita… Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre con tanto amor y respeto”, contó entonces.

“Ojalá algún día la vida me de un amor así como el de ellos... Los amo y los extraño todos los días, pero son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerdan que está muy cab%$# encontrarlo jajajaja”, expresó al concluir su mensaje.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez celebra el primer aniversario de bodas junto a Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.