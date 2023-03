Oscar 2023: ¿cómo y cuándo ver la entrega de premios?

Faltan solo unos días para la 95a. edición de los Premios Oscar, la cual premiará a lo mejor del mundo del cine. Los Premios de la Academia —como también son conocidos— son otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y se llevarán a cabo el 12 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. La gala contará con Jimmy Kimmel como su anfitrión, mientras que decenas de estrellas de Hollywood como Salma Hayek y Antonio Banderas fungirán como presentadores.

La gala contará con Jimmy Kimmel como su anfitrión

¿Cuándo y a qué hora son los Oscar?

La entrega se llevará a cabo el domingo 12 de marzo. La transmisión de los Oscar arrancará en punto de las 8pm ET/ 7C/ 5P.

¿Cómo ver la transmisión?

La transmisión de los Oscar podrá seguirse a través de la cadena de televisión ABC. También podrá verse en línea en el sitio web de ABC.com y la app de ABC; bastará con autenticar tu cuenta de proveedor.

La entrega de premios también podrá seguirse vía streaming a través de diferentes plataformas de suscripción como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

Si estás en Latinoamérica y el Caribe, el canal de cable TNT será el encargado de transmitir la ceremonia, además de que algunos países como México, tienen canales locales por los cuales se podrá ver el show. Da clic a este enlace para consultar el canal por el cual podrás seguir el evento desde tu país.

¿Qué películas son las más nominadas?

La película Everything Everywhere All at Once, de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, arrasó en las nominaciones, al encabezar la lista con 11 menciones. Le siguen All Quiet on the Western Front y The Banshees of Inisherin, cada una con nueve menciones. Elvis tiene ocho nominaciones, mientras que The Fabelmans cuenta con siete menciones.

¿Quiénes cantarán en los Oscar?

Hace días se anunció que cuatro de los cinco nominados en la categoría de Mejor Canción Original se presentrán en directo desde el show, siendo Lady Gaga la gran ausente, a pesar de que el tema Hold my hand de Top Gun: Maverick fue nominado.

Rihanna lucirá su baby bump en los Oscar

Actuarán sobre el escenario Diane Warren y Sofia Carson con Applause(Tell it like a woman), Rihanna con Lift me up (Black Panther: Wakanda Forever), Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con Naatu Naatu (RRR) y David Byrne, Stephanie Hsu y Mitski con This is a life (Everything Everywhere All at Once).

Lenny Kravitz será el encargado de la sección In memoriam, en la que se honrará a las estrellas que fallecieron en 2022 .

