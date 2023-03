Samira Jalil sale de ‘La Casa de los Famosos’: ‘Me estaba ahogando’

Samira Jalil, una de las más recientes integrantes de La Casa de los Famosos 3, se convirtió en la séptima eliminada luego de recibir el menor número de votaciones al estar nominada junto a Diego Soldano y Aylin Mujica; Diana Méndez fue salvada antes de la eliminación. Sin embargo, su salida se tornó polémica tras sus declaraciones minutos después de abandonar el inmueble, pues considera que la situación dentro de la casa carece de emoción.

Jimena Gallego y Samira Jalil

“No quiero llorar. ¿Por qué lloro?”, expresó en su entrevista luego de salir de la casa. Y con su toque agregó: “¡Qué guapa estoy!”, a mirarse en las pantallas del foro. Durante su charla expresó que se sentía tranquila por haber salido de la casa porque, además, había hecho una rutina que no le gustaba en las tres semanas que estuvo dentro.

“Ya sabía lo que iba a pasar. Estar todo el día durmiendo, la misma historia: ‘Que esto es un juego. Que nada es personal’... ¡Yo ya estaba hasta el copetín! ¡Saturada!”, expresó en su entrevista con Jimena Gállego. “Y así queda un mes y medio. No hay sensación en la casa, no están viviendo. Te lo prometo, me estaba ahogando”, añadió.

Su salida fue una gran polémica entre el público, pues hay quienes consideran que desde el principio debió ser sancionada por llevar información externa, algunos más expresaron que si sentía una monotonía, ella debió romperla en lugar de quejarse. Otros opinan que ahora le hace falta la chispa a la casa que aportó la originaria de Argentina.

Samira Jalil, una mujer directa

Tres semanas atrás, La Casa de los Famosos 3 recibía a dos nuevos inquilinos: Diego Soldano y Samira Jalil. Ella fue de los 10 fans que aspiraban a entrar a la casa como parte de Invasión de Fans, pero quedó en el periodo de prueba hasta que Monique Sánchez abandonó el reality y tuvo su segunda oportunidad para entrar.

“Tengo una personalidad que ni te imaginas: soy espontánea, directa y no tengo ningún tipo de filtros. Tengo alma de campeona y el que quiera ponérmela difícil se la tragará en un segundo, ¡créanme!”, dijo para presentarse ante el público que ya tenía a sus favoritos de la tercera temporada.

Durante su estancia, se hizo amiga de algunos de sus compañeros, pero resaltó la rivalidad que tuvo con Paty Navidad mientras los vigilan 60 cámaras y micrófonos. Al final, en sus redes sociales expresó: “Gracias @telemundo por esta oportunidad, estoy muy agradecida ❤️🙏🏼🙏🏼”.

