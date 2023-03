William Levy y su sentida felicitación a su hija Kailey: ‘Te adoro con mi vida’

No es secreto para nadie que William Levy es un actor muy aplicado y que pone todo de sí en cada uno de sus proyectos en la pantalla. Pero más allá de los sets de grabación, el galán de origen cubano es un hombre amoroso y completamente dedicado a su familia, en especial a sus hijos, Christopher y Kailey, quienes son su devoción. Por eso no ha sido de extrañar que haya tomado sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras a su ‘princesa’ en el que ha sido su cumpleaños número 13.

©@kaileylevy19



Kailey acaba de cumplir 13 años

Desde hace unas semanas, William había estado un poco alejado de Instagram, probablmente enfocado en su más reciente producción: Hasta encontrarte, telenovela de Telemundo en la que comparte créditos con Samadhi Zendejas. Sin embargo, este 6 de marzo bien valía retomar su cuenta, pues fue se cumplía la décima tercera vuelta al sol de su hija.

“Happy Birthday a la princesa de mi vida @kaileylevy19! Gracias por existir mi vida. Gracias por darme tanta felicidad. Gracias por elegirme como tu padre, amarme y hacerme el papá más feliz del mundo. Te adoro con mi vida”, escribió el actoragregando varios emojis de corazón.

©@willevy



William compartió una linda selfie con su hija

Junto a este mensaje, Levy compartió una foto en la que se le veía abrazando a la festejada, los dos muy sonrientes y aparentemente sentados en el césped. Los seguidores del galán de telenovelas no tardaron en reaccionar a este lindo posado padre e hija, y enviaron sus felicitaciones a la jovencita, de quien destacaron su belleza y parecido con su papá.

William también retomó en sus historias la publicación que hizo Christopher, su primogénito, para celebrar a su hermana menor. “¡Feliz cumpleaños a la mejor hermana que podría haber pedido! ¡Te amo más allá de lo que las palabras pueden explicar! Eres la mejor hermana de todos los tiempos”, escribió el joven de 17 años. Elizabeth Gutiérrez, madre de ambos, también le dedicó una linda publicación a su hija acompañada de entrañables fotos.

©@christopherlevy



Christopher también felicitó a la cumpleañera

El gran amor de William hacia sus hijos

“Para mí, antes que nada en la vida mi prioridad número uno es ser papá”, confesaba el actor hace a la revista colombiana 15 Minutos en 2021, cuando estaba grabando la telenovela Café con Aroma de Mujer. “Cuando me levanto, lo primero en lo que pienso es en mis hijos y cuando me acuesto igual. Mi día entero son ellos, y las decisiones en mi vida las he tomado en torno a ellos”, aseguró entonces el galán cubano.

“Me siento afortunado de ser papá, de tener estos niños con un gran corazón. Trato de siempre estar ahí para ellos. Les vivo recordando que pueden contar conmigo para lo que sea. Les digo: ‘Papá no los va a criticar nunca ni los va a ver mal porque fracasaron en algún momento’. No quiero que le tengan miedo al fracaso nunca, porque este es el medio del aprendizaje”, agregaba.

©@christopherlevy



Para William la familia es su prioridad